Робіть це кожного дня, щоб "зарядитись" енергією та бути бадьорими

Щоб краще спати та бути бадьорим, необхідно дотримуватись кожного дня простої звички. Зокрема, варто щодня прогулюватись під сонцем, адже це позитивно впливає на фізичне та психічне здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Найбільш корисним є вплив на внутрішній біологічний годинник, відомий як циркадний ритм. Коли ми дивимось на сонце вранці, це допомагає пригнічувати мелатонін і дає енергії на цілий день.
Це дозволяє природним чином почати виробництво мелатоніну ввечері, надаючи гарний тривалий сон. Мелатонін також є потужним антиоксидантом, тому дуже важливий для гарного старіння.
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