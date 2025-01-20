Робіть це кожного дня, щоб "зарядитись" енергією та бути бадьорими

Важливість прогулянок для здоров'я

Чим корисне сонячне світло

Найбільш корисним є вплив на внутрішній біологічний годинник, відомий як циркадний ритм. Коли ми дивимось на сонце вранці, це допомагає пригнічувати мелатонін і дає енергії на цілий день.

Це дозволяє природним чином почати виробництво мелатоніну ввечері, надаючи гарний тривалий сон. Мелатонін також є потужним антиоксидантом, тому дуже важливий для гарного старіння.