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Делайте это каждый день, чтобы "зарядиться" энергией и быть бодрыми

Чем полезны утренние прогулки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы лучше спать и быть бодрым, необходимо придерживаться каждый день простой привычки. В частности, стоит ежедневно прогуливаться под солнцем, ведь это положительно влияет на физическое и психическое здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Важность прогулок для здоровья

Чем полезен солнечный свет

Наиболее полезным является влияние на внутренние биологические часы, известные как циркадный ритм. Когда мы смотрим на солнце утром, это помогает подавлять мелатонин и дает энергии на целый день.

Это позволяет естественным образом начать производство мелатонина вечером, обеспечивая хороший длительный сон. Мелатонин также является мощным антиоксидантом, поэтому очень важен для хорошего старения.

 

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