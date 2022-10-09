Робіть так, щоб зберегти щастя в шлюбі на довгі роки

Часто буває так, що шлюб руйнується з неочевидних на те причин. Просто ви звикли один до одного, перестали триматися за руки, милуватися і зізнаватися в коханні. Як же цього уникнути?
Про це йдеться в Telegram-каналі Психологія.
Запам'ятайте кілька правил хорошого, міцного шлюбу, який тримається на взаєморозумінні і підтримці:
І пам'ятайте: залицяння не повинні закінчуватися разом із медовим місяцем, вони мають тривати все життя.
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