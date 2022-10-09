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Делайте так, чтобы сохранить счастье в браке на долгие годы

Фото: Как сохранить брак и любовь в нем (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Часто бывает так, что брак разрушается по неочевидным причинам. Просто вы привыкли друг к другу, перестали держаться за руки, любоваться и признаваться в любви. Как же этого избежать?

Об этом говорится в Telegram-канале Психология.

Запомните несколько правил хорошего, крепкого брака, который держится на взаимопонимании и поддержке:

  1. Хороший брак должен быть создан, он не получается сам собой.
  2. В рамках совместной супружеской жизни маленькие вещи становятся больше.
  3. Никогда не поздно держаться за руки, даже если вы вместе уже полвека, и соседи шепчутся за спиной.
  4. Говорить "Я люблю тебя" нужно хотя бы каждый день. Эти слова не должны надоедать.
  5. Никогда, никогда не ложитесь спать в ссоре.
  6. Ни при каких обстоятельствах не воспринимайте действия друг друга понятными, привычными, не отмахивайтесь друг от друга.
  7. Следует иметь одинаковые жизненные цели и смотреть в одном направлении.

И помните: ухаживания не должны заканчиваться вместе с медовым месяцем, они должны продолжаться всю жизнь.

Ранее психологи также рассказали о пяти травмах детства, которые во взрослой жизни разрушают отношения.

Также читайте о знаке, что расскажет, какой мужчина будет в отношениях – идеальный или невыносимый.

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