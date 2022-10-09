Делайте так, чтобы сохранить счастье в браке на долгие годы

Часто бывает так, что брак разрушается по неочевидным причинам. Просто вы привыкли друг к другу, перестали держаться за руки, любоваться и признаваться в любви. Как же этого избежать?
Об этом говорится в Telegram-канале Психология.
Запомните несколько правил хорошего, крепкого брака, который держится на взаимопонимании и поддержке:
И помните: ухаживания не должны заканчиваться вместе с медовым месяцем, они должны продолжаться всю жизнь.
Ранее психологи также рассказали о пяти травмах детства, которые во взрослой жизни разрушают отношения.
Также читайте о знаке, что расскажет, какой мужчина будет в отношениях – идеальный или невыносимый.