Робіть так, щоб зберегти щастя в шлюбі на довгі роки

Фото: Як зберегти шлюб і кохання в ньому (freepik)

Часто буває так, що шлюб руйнується з неочевидних на те причин. Просто ви звикли один до одного, перестали триматися за руки, милуватися і зізнаватися в коханні. Як же цього уникнути?

Про це йдеться в Telegram-каналі Психологія.

Запам'ятайте кілька правил хорошого, міцного шлюбу, який тримається на взаєморозумінні і підтримці: Хороший шлюб має бути створений, він не трапляється сам собою. У рамках спільного подружнього життя маленькі речі стають більшими. Ніколи не пізно триматись за руки, навіть якщо ви разом вже півстоліття, і сусіди шепочуться за спиною. Говорити "Я люблю тебе" треба хоча б щодня. Ці слова не мають набридати. Ніколи, ніколи не лягайте спати у сварці. За жодних обставин не сприймайте дії один одного зрозумілими, звичними, не відмахуйтеся один від одного. Треба мати однакові життєві цілі і дивитися в одному напрямі. І пам'ятайте: залицяння не повинні закінчуватися разом із медовим місяцем, вони мають тривати все життя.