Робіть так, щоб зберегти щастя в шлюбі на довгі роки
Фото: Як зберегти шлюб і кохання в ньому (freepik)
Часто буває так, що шлюб руйнується з неочевидних на те причин. Просто ви звикли один до одного, перестали триматися за руки, милуватися і зізнаватися в коханні. Як же цього уникнути?
Про це йдеться в Telegram-каналі Психологія.
Запам'ятайте кілька правил хорошого, міцного шлюбу, який тримається на взаєморозумінні і підтримці:
- Хороший шлюб має бути створений, він не трапляється сам собою.
- У рамках спільного подружнього життя маленькі речі стають більшими.
- Ніколи не пізно триматись за руки, навіть якщо ви разом вже півстоліття, і сусіди шепочуться за спиною.
- Говорити "Я люблю тебе" треба хоча б щодня. Ці слова не мають набридати.
- Ніколи, ніколи не лягайте спати у сварці.
- За жодних обставин не сприймайте дії один одного зрозумілими, звичними, не відмахуйтеся один від одного.
- Треба мати однакові життєві цілі і дивитися в одному напрямі.
І пам'ятайте: залицяння не повинні закінчуватися разом із медовим місяцем, вони мають тривати все життя.
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