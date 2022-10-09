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Робіть так, щоб зберегти щастя в шлюбі на довгі роки

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Неділя 09 жовтня 2022 19:00
Робіть так, щоб зберегти щастя в шлюбі на довгі роки Фото: Як зберегти шлюб і кохання в ньому (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Часто буває так, що шлюб руйнується з неочевидних на те причин. Просто ви звикли один до одного, перестали триматися за руки, милуватися і зізнаватися в коханні. Як же цього уникнути?

Про це йдеться в Telegram-каналі Психологія.

Запам'ятайте кілька правил хорошого, міцного шлюбу, який тримається на взаєморозумінні і підтримці:

  1. Хороший шлюб має бути створений, він не трапляється сам собою.
  2. У рамках спільного подружнього життя маленькі речі стають більшими.
  3. Ніколи не пізно триматись за руки, навіть якщо ви разом вже півстоліття, і сусіди шепочуться за спиною.
  4. Говорити "Я люблю тебе" треба хоча б щодня. Ці слова не мають набридати.
  5. Ніколи, ніколи не лягайте спати у сварці.
  6. За жодних обставин не сприймайте дії один одного зрозумілими, звичними, не відмахуйтеся один від одного.
  7. Треба мати однакові життєві цілі і дивитися в одному напрямі.

І пам'ятайте: залицяння не повинні закінчуватися разом із медовим місяцем, вони мають тривати все життя.

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