Делайте так, чтобы сохранить счастье в браке на долгие годы
Фото: Как сохранить брак и любовь в нем (freepik)
Часто бывает так, что брак разрушается по неочевидным причинам. Просто вы привыкли друг к другу, перестали держаться за руки, любоваться и признаваться в любви. Как же этого избежать?
Об этом говорится в Telegram-канале Психология.
Запомните несколько правил хорошего, крепкого брака, который держится на взаимопонимании и поддержке:
- Хороший брак должен быть создан, он не получается сам собой.
- В рамках совместной супружеской жизни маленькие вещи становятся больше.
- Никогда не поздно держаться за руки, даже если вы вместе уже полвека, и соседи шепчутся за спиной.
- Говорить "Я люблю тебя" нужно хотя бы каждый день. Эти слова не должны надоедать.
- Никогда, никогда не ложитесь спать в ссоре.
- Ни при каких обстоятельствах не воспринимайте действия друг друга понятными, привычными, не отмахивайтесь друг от друга.
- Следует иметь одинаковые жизненные цели и смотреть в одном направлении.
И помните: ухаживания не должны заканчиваться вместе с медовым месяцем, они должны продолжаться всю жизнь.
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