Чому телефон дряпається навіть у чохлі і як цього уникнути

Практично всі люди носять свої гаджети в чохлах, адже думають, що вони захищають пристрій від падінь. Проте багато хто робить помилку, через яку телефон може пошкодитися навіть у ньому.

Яку помилку роблять усі

Більшість людей впевнені, що у чохлі телефон надійно захищений. Однак чохол не герметичний і в нього неминуче потрапляє пил та інший бруд. А це може подряпати ваш телефон.

Щоб цього уникнути, необхідно взяти собі за правило регулярно знімати чохол з телефону і чистити від сміття, що накопичилося. Це потрібно робити хоча б двічі на місяць.

Зокрема, спочатку потрібно витрусити пил, а потім ретельно промити його та витерти насухо.

Коли потрібно знімати чохол

Під час зарядки

Багато людей заряджають свій смартфон прямо в чохлі, деякі примудряються ним користуватися або грати в ігри. Пристрій сильно нагрівається, це дуже сильно шкодить акумулятору.

До того ж через високі температури втрачається продуктивність. Тому під час зарядки варто знімати чохол.

Під час використання додатків та ігор

Під час ігор телефон сильно нагрівається. Коли смартфон знаходиться в чохлі, то не встигає охолонути, а навпаки зберігає свою температуру. Це погано впливає на загальну роботу пристрою.

Важливо, якщо ви користуєтеся силіконовим чохлом, то краще зніміть його прямо зараз. Такий чохол не тільки не захищає смартфон, але і шкодить його корпусу. У кращому випадку, силіконовий чохол пом'якшить удар, але від пошкоджень не позбавить.

Чохли-книжки набагато краще справляються із захистом при падіннях смартфонів, але їх дизайн подобається далеко не всім. Що стосується пластикових чохлів, то вони також можуть дряпати корпус телефону та при падінні просто тріснути.

Також для захисту пристроїв можна використовувати захисну плівку не тільки на скло, але і на задню кришку смартфона.