Робіть так і ковтунців на одязі не буде: 8 порад, що діють на сто відсотків

Звідки беруться ковтунці

Ковтунці - це крихітні тверді кульки ворсу або пуху, які утворюються на одязі внаслідок різних факторів.

У першу чергу, це трапляється через зношення тканини, її постійне тертя об грубі предмети та низьку якість матеріалу.

Також часте прання при занадто високій температурі, використання невідповідного мийного засобу або неправильне сушіння можуть пошкоджувати волокна - згодом вони заплутуються і утворюють ті самі дратівливі маленькі вузлики.

Ковтунці - це дуже некрасиво (фото: Whirpool.com)

На яких тканинах найчастіше утворюються ковтунці

До так званої групи ризику потрапляють матеріали, виготовлені з натуральних волокон, оскільки вони менш міцні у порівнянні з синтетикою:

бавовна;

вовна;

кашемір;

шовк;

змішані тканини (вони пошкоджуються через відмінності у структурі та властивостях волокон).

Сушіть одяг, на якому можуть з'явитися ковтунці, на свіжому повітрі, а не у сушарці (фото: Freepik.com)

Як запобігти утворенню ковтунців

Одяг з натуральних тканин вважається найбільш бажаним, оскільки він, як правило, гіпоалергенний, не містить хімічних добавок і має чудову повітропроникність. Щоб мінімізувати його пошкодження, дотримуйтеся таких рекомендацій:

Перед пранням перевіряйте речі на наявність ворсинок. Неправильне прання - головна причина появи великої кількості ковтунців. Тому звертайте увагу на те, як слід прати речі.

Візьміть за звичку кожного разу перед тим, як покласти речі у кошик для брудної білизни, чистити їх роликом для одягу. Це необхідно для видалення пошкоджених або відокремлених ворсинок, а також залишків ковтунців, які ви не змогли видалити під час попереднього чищення.

Застібайте блискавки та ґудзики. У пральну машину кладіть речі лише з застебнутими блискавками, ґудзиками та заклепками, щоб вони не чіплялися за волокна тканини.

Вивертайте одяг навиворіт. Усі речі в барабані пральної машини неминуче будуть тертися одна об одну, і щоб зовнішній вигляд лицьового боку не псувався, краще вивертати одяг навиворіт. Плями все одно будуть видалені - про це навіть не хвилюйтеся.

Ретельно сортуйте білизну. Ви перете темне з темним, а кольорове - з кольоровим? Чудово, тепер почніть також сортувати речі за типом тканини: важкі речі - з важкими, легкі - з легкими.

Використовуйте делікатний режим. Ви вже знаєте, які матеріали більше схильні до утворення ковтунців. Для їхнього прання завжди обирайте делікатний режим, адже менша кількість обертів зменшить тертя і запобіжить утворенню кульок

Періть одяг у холодній воді. Високі температури прискорюють зношення волокон тканини, а отже, підвищують ризик утворення ковтунців.

Використовуйте спеціальні засоби. Існують спеціальні спреї, кондиціонери для білизни та навіть пральні порошки, які делікатно очищають матеріали й водночас не провокують утворення ковтунців.

Правильно сушіть одяг. Ні в якому разі не сушіть матеріали, схильні до утворення ковтунців, у сушильній машині. Замість цього акуратно розвісьте їх у добре провітрюваному приміщенні й дайте висохнути природним чином, уникаючи прямого впливу сонячних променів та високих температур.