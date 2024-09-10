Делайте так и катышков на одежде не будет: 8 советов, действующих на сто процентов

Откуда берутся катышки

Катышки - это крохотные твердые шарики ворса или пуха, которые образуются на одежде вследствие разных факторов.

В первую очередь, это происходит из-за износа ткани, ее постоянное трение о грубые предметы и низкое качество материала.

Также частые стирки при слишком высокой температуре, использование неподходящего моющего средства или неправильная сушка могут повреждать волокна - впоследствии они запутываются и образуют те же раздражающие маленькие узелки.

Катышки - это очень некрасиво (фото: Whirpool.com)

На каких тканях чаще всего образуются катышки

В так называемую группу риска попадают материалы, изготовленные из натуральных волокон, поскольку они менее прочны по сравнению с синтетикой:

хлопок;

шерсть;

кашемир;

шелк;

смешанные ткани (они повреждаются из-за различий в структуре и свойствах волокон).

Сушите одежду, на которой могут появиться катышки на свежем воздухе, а не в сушилке (фото: Freepik.com)

Как предотвратить образование катышков

Одежда из натуральных тканей считается наиболее желательной, поскольку она, как правило, гипоаллергенна, не содержит химических добавок и обладает превосходной воздухопроницаемостью. Чтобы минимизировать его повреждение, соблюдайте следующие рекомендации:

Перед стиркой проверяйте вещи на наличие ворсинок. Неправильная стирка - главная причина появления большого количества катышков. Поэтому обращайте внимание на то, как следует стирать вещи.

Возьмите привычку каждый раз перед тем, как положить вещи в корзину для грязного белья, чистить их роликом для одежды. Это необходимо для удаления поврежденных или уединенных ворсинок, а также остатков катышков, которые вы не смогли удалить во время предварительной чистки.

Застегивайте молнии и пуговицы. В стиральную машину кладите вещи только с застегнутыми молниями, пуговицами и заклепками, чтобы они не цеплялись за волокна ткани.

Выворачивайте одежду наизнанку. Все вещи в барабане стиральной машины неизбежно будут тереться друг о друга, и чтобы внешний вид лицевой стороны не портился, лучше выворачивать одежду наизнанку. Пятна все равно будут удалены - об этом даже не волнуйтесь.

Тщательно сортируйте белье. Вы стираете темное с темным, а цветное - с цветным? Прекрасно, теперь начните также сортировать вещи по типу ткани: тяжелые вещи - с тяжелыми, легкие - с легкими.

Используйте тонкий режим. Вы уже знаете, какие материалы больше подвержены образованию катышков. Для их стирки всегда выбирайте деликатный режим, ведь меньшее количество оборотов уменьшит трение и предотвратит образование шариков.

Стирайте одежду в холодной воде. Высокие температуры ускоряют износ волокон ткани, следовательно, повышают риск образования катышков.

Используйте специальные средства. Существуют специальные спреи, бельевые кондиционеры и даже стиральные порошки, которые деликатно очищают материалы и одновременно не провоцируют образование катышков.

Правильно сушите одежду. Ни в коем случае не сушите материалы, подверженные образованию катышков, в сушильной машине. Вместо этого аккуратно развесьте его в хорошо проветриваемом помещении и дайте высохнуть естественным образом, избегая прямого воздействия солнечных лучей и высоких температур.