Робимо найпростіші обігрівачі своїми руками: економно та легко

Міні-грілка

Найпростішу суху грілку можна зробити зі старої шкарпетки та крупи. Вам знадобиться вовняний носок, стара наволочка або будь-який інший одяг, який можна використовувати як мішечок.

Всередину можна насипати рис, ячмінь, овес, пшеницю, додати сушені трави або квіти – м'ята, лаванда.

Наповнюємо мішечок вмістом, міцно зав'язуємо, зашиваємо або перев'язуємо шнурком. Кладемо в мікрохвильову піч на три хвилини, вмикаємо на високу потужність. Акуратно дістаємо з мікрохвильової печі (мішечок може бути дуже гарячим). Щоб повторно розігріти - кладемо в мікрохвильову піч на одну-дві хвилини.

Така грілка зігріє вам ліжко, крісло, де ви читаєте книгу чи працюєте.

Якщо немає мікрохвильової печі або немає електроенергії, щоб її увімкнути, нагріти можна на звичайній сковороді. Можна окремо прогріти крупу з травами та насипати в мішечок, а можна відразу весь мішечок нагріти на невеликому вогні.

Пляшки

Запасіться плоскими пляшками зі скла – у таких зазвичай продають віскі та інші алкогольні напої. Якщо таких немає – беріть звичайні, які можна закрутити кришкою. На крайній випадок – використовуйте пластикові. Їх від гарячої води покрутить, але вони також дадуть тепло.

Спосіб вкрай простий - нагріваєте воду, заливаєте у пляшки, ретельно закриваєте. Пляшки загортаєте в рушник або тканину та відправляєте у ліжко. Через 10 хвилин ваше ліжко стане теплим. Таку грілку або кілька штук можна розкласти в ноги та з боків – ви точно зігрієтесь, щоб заснути.

Цегла

Якщо у вас в будинку є газова плита, то ви зможете підвищити температуру в приміщенні в будинку на пару градусів за допомогою звичайної цегли.

Вам потрібно встановити невеликий вогонь і покласти цеглу впоперек конфорки. Довга частина цегли має бути звернена до вас. Якщо збільшити вогонь, то цегла нагріватиметься швидше і віддаватиме тепло.

Важливо! При використанні цегли необхідно регулярно провітрювати приміщення, щоб не отримати отруєння чадним газом.

Спиртівка

Візьміть звичайну бляшанку (з-під будь-яких консервів) та спирт. Налийте спирт у банку та поставте свою міні піч подалі від плити та інших приладів. Накрийте кришкою банку і кілька разів потрусіть. Потім запаліть.

На такій мініпічці можна зігріти воду чи підігріти їжу. Для обігріву банку потрібно встановити в залізну каструлю або відро. Для такої мініпічки можна використовувати спиртові таблетки, але тоді вам знадобиться кілька банок.

Картопля

Візьміть велику картоплину, розріжте на дві частини. Ложкою зробіть поглиблення і помістіть туди ґніт, закріпіть його сірниками. Налийте всередину будь-яку олію.

Гніт запаліть і поставте картоплину під глиняний горщик з дірочкою посередині.

Для обігріву приміщення можна зробити кілька свічок.