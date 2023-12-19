Роберт Паттінсон зробив пропозицію? Його вагітна обраниця засвітила обручку (фото)

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На світлинах пара прогулюється вулицями Лондона, тримаючи в руках склянки з кавою.

Рука дівчини потрапила в об'єктив папараці, коли вони виходили з книжкового магазину.

Незважаючи на прохолодну погоду, майбутня мама йшла з оголеним кругленьким животом.

Тепер фани намагаються вгадати, коли відбудеться весілля знаменитостей - до народження дитини або ж вони вирішать не поспішати з урочистістю, а спочатку насолодитися роллю батьків.

Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

Незалежно від вибору, Паттінсон і Вотергаус, імовірно, вважатимуть за краще не афішувати цю подію, оскільки досі їм вдавалося зберігати своє особисте життя в тіні від преси.

Зазначимо, що пара разом з 2018 року. Саме у Лондоні їх помітили на першому побаченні, а офіційно селебріті підтвердили свій роман лише у 2022 році.

Тоді вони з'явилися разом на показі Dior у Єгипті й не приховували, що є парою.

Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)