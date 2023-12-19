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Роберт Паттинсон сделал предложение? Его беременная избранница засветила обручальное кольцо (фото)

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети появились свежие снимки актера Роберта Паттинсона и певицы-модели Сьюки Уотергаус, на которых можно заметить кольцо с большим бриллиантом на левой руке девушки. Поклонники предположили, что звезда "Сумерек" и "Бэтмена" сделал предложение беременной любимой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Подробности

На фотографиях пара прогуливается по улицам Лондона, держа в руках стакан с кофе.

Рука девушки попала в объектив папарацци, когда они выходили из книжного магазина.

Несмотря на холодную погоду, будущая мама шла с обнаженным кругленьким животом.

Теперь фаны пытаются угадать, когда состоится свадьба знаменитостей - до рождения ребенка или же они решат не спешить с торжеством, а сначала насладиться ролью родителей.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

Независимо от выбора, Паттинсон и Уотергаус, вероятно, предпочтут не афишировать это событие, поскольку до сих пор им удавалось сохранять свою личную жизнь в тени от прессы.

Отметим, что пара вместе с 2018 года. Именно в Лондоне их заметили на первом свидании, а официально селебрити подтвердили свой роман только в 2022 году.

Тогда они появились вместе на показе Dior в Египте и не скрывали, что есть пара.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

Недавно мы писали, что известная американская певица выходит замуж.

Также мы рассказывали, что Иво Бобул воссоединился с третьей женой после 20 лет разлуки.

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