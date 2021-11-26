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Без ярмарку, з ковзанкою і новими локаціями: організатор розповів про новорічне свято в Києві та ялинку-2022

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 10:14
Без ярмарку, з ковзанкою і новими локаціями: організатор розповів про новорічне свято в Києві та ялинку-2022 Фото: новорічна ялинка на Софійській площі в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Головна новорічна ялинка-2022 у Києві цього разу обіцяє стати найнезвичайнішою у світі, зазначив президент Folk Ukraine, організатор свята на Софійській площі Ігор Добруцький.

Про це він сказав в ефірі "Громадське радіо".

"Такої ялинки ще не було"

На Софійській площі крім встановлення хвойної красуні, прикрашеної в різдвяній стилістиці, також будуть вертепи та панно з фігурами 38 героїв святого сімейства.

Так, тематика цьогорічного святкування буде різдвяна - поява на світ Сина Божого Ісуса Христа.

Що стосується новорічної ялинки, то цьогоріч вона буде більшою, як і кількість іграшок і гірлянд на ній.

"Не знаємо, яка буде верхівка - янголи, зірка чи щось таке. Це буде сюрприз. Обіцяю, що такої ялинки ще не було, навіть у світі такої не робили. Хоч ми торік увійшли у п'ятірку ялинок Європи, але зараз ми перейшли кордон кількості до якості", - заінтригував Добруцький.

Ціна майбутньої хвойної рекордсменки та декорацій для неї - близько 25-27 мільйонів гривень. Цю суму надають спонсори та організатори.

Коли відкриють ялинку і що буде на площі

Офіційне відкриття головної святкової ялини-2022 на Софійській площі відбудеться за традицією 19 грудня, на День святого Миколая, о 17.00.

Організатор розповів, що цього року ярмарку не буде, проте спорудять ковзанку.

Крім того, вирішили відмовитися і від сцени на площі.

Жителів і гостей столиці на головній новорічній локації чекатиме велика кількість гарячих напоїв і легкої їжі, позаяк на мангалах та інших приладах готувати їжу не зможуть через карантинні обмеження.

Нові новорічні локації в Києві

Добруцький висловився про плани облаштувати нову локацію - навпроти Верховної Ради в Маріїнському парку.

Крім того, з'являться новорічні локації й на арці Дружби народів, в парку Шевченка, на Контрактовій площі, на ВДНГ.

"У всьому місті буде багато локацій, а також - резиденція з атракціонами на 800 квадратних метрів за містом у Добропарку", - сказав організатор.

Нагадаємо, що в Києві на Софійській площі вже розпочали підготовку до новорічних свят.

Також повідомлялося, що новорічна ялинка в Києві буде на три метри ширше, ніж торік, а прикрасять її 20 тисячами іграшок.

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Київ Софийская площадь Новий рік Новорічні свята
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