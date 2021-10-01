В Киеве на Софийской площади начали подготовку к новогодним праздникам

Администрация Киева и организаторы главной елки Украины уже утвердили концепцию новогодне-рождественского проекта. Обещают, что нынешние празднования будут еще масштабнее и ярче.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Folk Ukraine.

"Подготовка к новогодне-рождественскому проекту на Софийской площади началась! Готовим декорации, гирлянды и игрушки! ",- сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Folk Ukraine и администрация Киева утвердили концепцию празднования.

Компания обещает, что в этом году новогодняя елка будет наряжена в 10 тысяч украшений и будет сиять теплыми цветами.

Добавим, что в прошлом году главной тематикой Нового года был сказочный лес. Главная елка была обернута более чем 10 км гирлянд и украшена 1,5 тысячами игрушек. Ее высота составляла 31 метр.