Яркое видео всех голов Украины на Евро 2020: чувство гордости переполняет!

Автором первого гола для Украины на Евро 2020 стал Андрей Ярмоленко. Это произошло в матче со сборной Нидерландов 13 июня на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме. А второй мяч забил Роман Яремчук после подачи от Руслана Малиновского со штрафного. Тем не менее в итоге тогда сама игра закончилась для украинской сборной проигрышем со счетом 3:2.

В победном для Украины матче с командой Северной Македонии 17 июня в Бухаресте первый гол пробил Ярмоленко на 28-й минуте, а уже на 33-й в ворота соперника снова прилетел мяч - уже от Яремчука.

29 июня подопечные Шевченко одолели сборную Швеции со счетом 2:1 на стадионе в Глазго в Британии в 1/8 финала Евро 2020. Сначала забил Александр Зинченко после паса Ярмоленко в первом тайме, а второй - фантастический гол - пробил в добавочное время второго экстра-тайма Артем Довбык, вышедший на замену.

"Впереди - голы в матчах с Англией и другими соперниками в 1/2 и финале;) Верим!" - отмечается в публикации.

Видео: как сборная Украины забивала голы на Евро 2020

Кстати, этот матч со шведами подарил Украине новый рекорд, так как наша команда впервые прошла в четвертьфинал чемпионата. Кроме того, Довбык установил новый рекорд, забив самый поздний победный гол в истории ЧЕ (120:37). А еще 24-летний нападающий стал самым молодым украинским игроком, которому удалось забить гол на Евро 2020.

Украинский нападающий Артем Довбик в матче против сборной Швеции (фото: Getty Images)