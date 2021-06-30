Яскраве відео всіх голів України на Євро 2020: почуття гордості переповнює!

Автором першого голу для України на Євро 2020 став Андрій Ярмоленко. Це сталося в матчі зі збірною Нідерландів 13 червня на "Йохан Кройф арені" в Амстердамі. А другий м'яч забив Роман Яремчук після подачі від Руслана Малиновського зі штрафного. Проте в підсумку тоді сама гра закінчилася для української збірної програшем з рахунком 3:2.

У переможному для України матчі з командою Північної Македонії 17 червня в Бухаресті перший гол пробив Ярмоленко на 28-й хвилині, а вже на 33-й у ворота суперника знову прилетів м'яч - вже від Яремчука.

29 червня підопічні Шевченка здолали збірну Швеції з рахунком 2:1 на стадіоні в Глазго в Британії в 1/8 фіналу Євро 2020. Спочатку забив Олександр Зінченко після пасу Ярмоленка в першому таймі, а другий - фантастичний гол - пробив у додатковий час другого екстра-тайму Артем Довбик, який вийшов на заміну.

"Попереду - голи у матчах з Англією та іншими суперниками у 1/2 та фіналі!"- зазначається в публікації.

Відео: як збірна України забивала голи на Євро 2020

До речі, цей матч зі шведами подарував Україні новий рекорд, оскільки наша команда вперше пройшла до чвертьфіналу чемпіонату. Крім того, Довбик встановив новий рекорд, забивши найпізніший переможний гол в історії ЧЄ (120:37). А ще 24-річний нападник став наймолодшим українським гравцем, якому вдалося забити гол на Євро 2020.

Український нападник Артем Довбик у матчі проти збірної Швеції (фото: Getty Images)