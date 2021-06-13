Яркое видео всех голов сборной Украины на пути к Евро 2020

Сборная Украины на Евро 2020 сыграет первый матч с Нидерландами сегодня, 13 июня. И хотя букмекеры уже назвали победителя этого важнейшего поединка, но все мы знаем, что футбол - очень непредсказуемая игра: мяч круглый, поле ровное, а побеждает тот, у кого крепче сила духа.
Итак. До первого матча сборной Украины на Евро 2020 остаются считанные часы. А пока мы вместе с УЕФА предлагаем вам посмотреть видео всех голов, которые забила наша сборная на пути к финальной части самого престижного турнира континента.
В эту подборку попали шедевральные голы украинских игроков в ворота сборных Португалии, Люксембурга, Сербии и Литвы.
Напомним, кстати, что весь отборочный цикл наша национальная команда завершила без поражений, забив 10 голов.
Поединок между сборными Украины и Нидерландов состоится на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме.
Информация про стадион, где сборная Украины сыграет первый матч на Евро 2020 (uaf.ua)
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Первый, и один из самых важных и тяжелых матчей для команды Андрея Шевченко, можно будет смотреть в прямом эфире на каналах "Футбол 1" и "Украина".
Ранее мы писали, что суперкомпьютер определил судьбу Украины на Евро 2020.
Также напомним, что УЕФА будет проверять форму нашей футбольной дружины перед каждым матчем.