Украина - Нидерланды: букмекеры определили победителя

Сборная Украины на чемпионате Европы по футболу Евро 2020 встретится на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме с командой Нидерландов в стартовом поединке 13 июня. Букмекеры оценили шансы подопечных Андрея Шевченко в этом матче, и поделились прогнозом.

Кому аналитики пророчат победу, и какие принимают ставки - читайте ниже в нашем материале.

В букмекерских конторах называют фаворитами матча Украина - Нидерланды хозяев поля.

В частности, в компании Parimatch победу сборной Нидерландов в этом поединке оценивает коэффициентом 1,64.

О том, что матч закончится ничьей, указан коэффициент 3,80.

Выигрыш сборной Украины идет с коэффициентом 6,50.

Букмекеры определили победителя матча Украина - Нидерланды на Евро 2020 13 июня (фото: скрин parimatch.com)

Отметим, что главный тренер украинских футболстов Андрей Шевченко в целом рассчитывает на сильнейших исполнителей на своих позициях в команде.

Напомним также, что Украина посеяна в группу C вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

После встречи 13 июня со сборной Нидерландов в Амстердаме сине-желтые вернутся в Бухарест, и сыграют в столице Румынии матчи против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня.

Матч Нидерланды - Украина будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Поединок 13 июня начнется в 22.00 по киевскому времени.