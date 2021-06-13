Яскраве відео всіх голів збірної України на шляху до Євро 2020

Збірна України на Євро 2020 зіграє перший матч з Нідерландами сьогодні, 13 червня. І хоча букмекери вже назвали переможця цього надважливого поєдинку, але всі ми знаємо, що футбол - дуже непередбачувана гра: м'яч круглий, поле рівне, а перемагає той, у кого міцніша сила духу.
Отже. До першого матчу збірної України на Євро 2020 залишаються лічені години. А поки ми разом з УЄФА пропонуємо вам подивитися відео всіх голів, які забила наша збірна на шляху до фінальної частини найпрестижнішого турніру континенту.
У цю добірку потрапили шедевральні голи українських гравців у ворота збірних Португалії, Люксембургу, Сербії та Литви.
Нагадаємо, до речі, що весь відбірковий цикл наша національна команда завершила без поразок, забивши 10 голів.
Поєдинок між збірними України та Нідерландів відбудеться на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі.
Інформація про стадіон, де збірна України зіграє перший матч на Євро 2020 (uaf.ua)
Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.
Перший, і один з найважливіших і важких матчів для команди Андрія Шевченка, можна буде дивитися в прямому ефірі на каналах "Футбол 1" і "Україна".
Раніше ми писали, що суперкомп'ютер визначив долю України на Євро 2020.
Також нагадаємо, що УЄФА перевірятиме форму нашої футбольної дружини перед кожним матчем.