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Яскраве відео всіх голів збірної України на шляху до Євро 2020

Автор: Дмитрий Войналович

Збірна України на Євро 2020 зіграє перший матч з Нідерландами сьогодні, 13 червня. І хоча букмекери вже назвали переможця цього надважливого поєдинку, але всі ми знаємо, що футбол - дуже непередбачувана гра: м'яч круглий, поле рівне, а перемагає той, у кого міцніша сила духу.

Отже. До першого матчу збірної України на Євро 2020 залишаються лічені години. А поки ми разом з УЄФА пропонуємо вам подивитися відео всіх голів, які забила наша збірна на шляху до фінальної частини найпрестижнішого турніру континенту.

У цю добірку потрапили шедевральні голи українських гравців у ворота збірних Португалії, Люксембургу, Сербії та Литви.

Нагадаємо, до речі, що весь відбірковий цикл наша національна команда завершила без поразок, забивши 10 голів.

Де і коли дивитися матч Україна - Нідерланди

Поєдинок між збірними України та Нідерландів відбудеться на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі.

Інформація про стадіон, де збірна України зіграє перший матч на Євро 2020 (uaf.ua)

Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Перший, і один з найважливіших і важких матчів для команди Андрія Шевченка, можна буде дивитися в прямому ефірі на каналах "Футбол 1" і "Україна".

Раніше ми писали, що суперкомп'ютер визначив долю України на Євро 2020.

Також нагадаємо, що УЄФА перевірятиме форму нашої футбольної дружини перед кожним матчем.

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