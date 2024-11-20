Які українські пісні можна почути у S.T.A.L.K.E.R. 2

Шанувальники S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl зможуть ще більше покращити свій музичний смак, адже реліз найочікуванішої гри вже відбувся, і фанати насолодяться чималою кількістю свіжих українських пісень.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Play.ua розповідає, які саме треки звучатимуть у грі.
У списку пісень опинилися різноманітні композиції: від застільних до репу. Діапазон жанрів виглядає наступним чином:
До слова, це далеко не повний плейлист, а його розширену версію можна почути тут.
S.T.A.L.K.E.R. 2, як відомо, вже вийшов і викликав змішані емоції у критиків. Журналісти зазначають, що це хороша гра, але її технічна сторона негативно впливає на загальне враження та псує задоволення від процесу.
Серія ігор S.T.A.L.K.E.R. розроблена та випущена українською компанією GSC Game World. Вона створена в жанрі шутера від першої особи з елементами хорору та рольової гри. Події розгортаються у наш час, в альтернативному світі на території України, зокрема у Чорнобильській зоні відчуження.
Ми писали про системні вимоги, а також скільки годин геймплею в грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
А ще послухайте ці нові українські пісні і кліпи - від них ви будете в захваті.