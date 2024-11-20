Какие украинские песни можно услышать в S.T.A.L.K.E.R. 2

Поклонники STALKER 2: Heart of Chornobyl смогут еще больше улучшить свой музыкальный вкус, ведь релиз самой ожидаемой игры уже состоялся, и фанаты насладятся немалым количеством свежих украинских песен.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Play.ua рассказывает, какие именно треки будут звучать в игре.
В списке песен оказались разнообразные композиции: от застольных до рэпа. Диапазон жанров выглядит следующим образом:
К слову, это далеко не полный плейлист, а его расширенную версию можно услышать здесь.
S.T.A.L.K.E.R. 2, как известно, уже вышел и вызвал смешанные эмоции у критиков. Журналисты отмечают, что это хорошая игра, но ее техническая сторона оказывает негативное влияние на общее впечатление и портит удовольствие.
Серия игр S.T.A.L.K.E.R. разработана и выпущена украинской компанией GSC Game World. Она создана в жанре шутера от первого лица с элементами хоррора и ролевой игры. События разворачиваются в наше время, в альтернативном мире на территории Украины, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения.
Мы писали про системные требования, а также сколько часов геймплея в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
А еще послушайте эти новые украинские песни и клипы - от них вы будете в восторге.