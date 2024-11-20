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Какие украинские песни можно услышать в S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (фото: Getty Images)
Автор: Любовь Блажко

Поклонники STALKER 2: Heart of Chornobyl смогут еще больше улучшить свой музыкальный вкус, ведь релиз самой ожидаемой игры уже состоялся, и фанаты насладятся немалым количеством свежих украинских песен.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Play.ua рассказывает, какие именно треки будут звучать в игре.

Украинские песни в STALKER 2: Heart of Chornobyl

В списке песен оказались разнообразные композиции: от застольных до рэпа. Диапазон жанров выглядит следующим образом:

DakhTrio

  • Між світом і душею
  • Невже
  • Тиша
  • Сховатися від долі

Epolets

  • Мамо
  • Серце
  • Титанік
  • Злива
  • Зраджуй

GRABAR

  • Ааа (Допиши ще трохи голосних)
  • Дощі
  • Ходить туга (live)
  • Мова
  • Іскрою

Jerry Heil

  • Пошта

 

SadSvit

  • Касета
  • Квіти
  • Молодість
  • Пам'ятай свій дім
  • Персонажі
  • Пітьма

ZWYNTAR

  • Човен
  • Диявол входить у місто
  • Мати темрява
  • Муншайн
  • Погана кров
  • Танцюй та пий
  • Трясовина

Хейтспіч

  • Гейтспіч
  • Іди на***
  • Мама казала
  • Пісня про ромашку
  • Попсова пісня про нещасне кохання з незрозумілою кінцівкою
  • Птахи летять додому
  • Гав

 

Христина Соловій

  • Українська лють
  • Хто як не ти
  • Тримай
  • Я твоя зброя

Океан Ельзи

  • Без бою
  • Коли тебе нема
  • Не питай
  • Не твоя війна
  • Невидима сім'я
  • Обійми
  • Там, де нас нема

 

К слову, это далеко не полный плейлист, а его расширенную версию можно услышать здесь

S.T.A.L.K.E.R. 2, как известно, уже вышел и вызвал смешанные эмоции у критиков. Журналисты отмечают, что это хорошая игра, но ее техническая сторона оказывает негативное влияние на общее впечатление и портит удовольствие.

Серия игр S.T.A.L.K.E.R. разработана и выпущена украинской компанией GSC Game World. Она создана в жанре шутера от первого лица с элементами хоррора и ролевой игры. События разворачиваются в наше время, в альтернативном мире на территории Украины, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения. 

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