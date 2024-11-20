Какие украинские песни можно услышать в S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинские песни в STALKER 2: Heart of Chornobyl

В списке песен оказались разнообразные композиции: от застольных до рэпа. Диапазон жанров выглядит следующим образом:

DakhTrio

Між світом і душею

Невже

Тиша

Сховатися від долі

Epolets

Мамо

Серце

Титанік

Злива

Зраджуй

GRABAR

Ааа (Допиши ще трохи голосних)

Дощі

Ходить туга (live)

Мова

Іскрою

Jerry Heil

Пошта

SadSvit

Касета

Квіти

Молодість

Пам'ятай свій дім

Персонажі

Пітьма

ZWYNTAR

Човен

Диявол входить у місто

Мати темрява

Муншайн

Погана кров

Танцюй та пий

Трясовина

Хейтспіч

Гейтспіч

Іди на***

Мама казала

Пісня про ромашку

Попсова пісня про нещасне кохання з незрозумілою кінцівкою

Птахи летять додому

Гав

Христина Соловій

Українська лють

Хто як не ти

Тримай

Я твоя зброя

Океан Ельзи

Без бою

Коли тебе нема

Не питай

Не твоя війна

Невидима сім'я

Обійми

Там, де нас нема

К слову, это далеко не полный плейлист, а его расширенную версию можно услышать здесь.

S.T.A.L.K.E.R. 2, как известно, уже вышел и вызвал смешанные эмоции у критиков. Журналисты отмечают, что это хорошая игра, но ее техническая сторона оказывает негативное влияние на общее впечатление и портит удовольствие.

Серия игр S.T.A.L.K.E.R. разработана и выпущена украинской компанией GSC Game World. Она создана в жанре шутера от первого лица с элементами хоррора и ролевой игры. События разворачиваются в наше время, в альтернативном мире на территории Украины, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения.