Які українські пісні можна почути у S.T.A.L.K.E.R. 2

Шанувальники S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl зможуть ще більше покращити свій музичний смак, адже реліз найочікуванішої гри вже відбувся, і фанати насолодяться чималою кількістю свіжих українських пісень.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Play.ua розповідає, які саме треки звучатимуть у грі.

Українські пісні у S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

У списку пісень опинилися різноманітні композиції: від застільних до репу. Діапазон жанрів виглядає наступним чином:

DakhTrio

Між світом і душею

Невже

Тиша

Сховатися від долі

Epolets

Мамо

Серце

Титанік

Злива

Зраджуй

GRABAR

Ааа (Допиши ще трохи голосних)

Дощі

Ходить туга (live)

Мова

Іскрою

Jerry Heil

Пошта

SadSvit

Касета

Квіти

Молодість

Пам'ятай свій дім

Персонажі

Пітьма

ZWYNTAR

Човен

Диявол входить у місто

Мати темрява

Муншайн

Погана кров

Танцюй та пий

Трясовина

Хейтспіч

Гейтспіч

Іди на***

Мама казала

Пісня про ромашку

Попсова пісня про нещасне кохання з незрозумілою кінцівкою

Птахи летять додому

Гав

Христина Соловій

Українська лють

Хто як не ти

Тримай

Я твоя зброя

Океан Ельзи

Без бою

Коли тебе нема

Не питай

Не твоя війна

Невидима сім'я

Обійми

Там, де нас нема

До слова, це далеко не повний плейлист, а його розширену версію можна почути тут.

S.T.A.L.K.E.R. 2, як відомо, вже вийшов і викликав змішані емоції у критиків. Журналісти зазначають, що це хороша гра, але її технічна сторона негативно впливає на загальне враження та псує задоволення від процесу.

Серія ігор S.T.A.L.K.E.R. розроблена та випущена українською компанією GSC Game World. Вона створена в жанрі шутера від першої особи з елементами хорору та рольової гри. Події розгортаються у наш час, в альтернативному світі на території України, зокрема у Чорнобильській зоні відчуження.