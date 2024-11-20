Какие украинские песни можно услышать в S.T.A.L.K.E.R. 2
Поклонники STALKER 2: Heart of Chornobyl смогут еще больше улучшить свой музыкальный вкус, ведь релиз самой ожидаемой игры уже состоялся, и фанаты насладятся немалым количеством свежих украинских песен.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Play.ua рассказывает, какие именно треки будут звучать в игре.
Украинские песни в STALKER 2: Heart of Chornobyl
В списке песен оказались разнообразные композиции: от застольных до рэпа. Диапазон жанров выглядит следующим образом:
DakhTrio
- Між світом і душею
- Невже
- Тиша
- Сховатися від долі
Epolets
- Мамо
- Серце
- Титанік
- Злива
- Зраджуй
GRABAR
- Ааа (Допиши ще трохи голосних)
- Дощі
- Ходить туга (live)
- Мова
- Іскрою
Jerry Heil
- Пошта
SadSvit
- Касета
- Квіти
- Молодість
- Пам'ятай свій дім
- Персонажі
- Пітьма
ZWYNTAR
- Човен
- Диявол входить у місто
- Мати темрява
- Муншайн
- Погана кров
- Танцюй та пий
- Трясовина
Хейтспіч
- Гейтспіч
- Іди на***
- Мама казала
- Пісня про ромашку
- Попсова пісня про нещасне кохання з незрозумілою кінцівкою
- Птахи летять додому
- Гав
Христина Соловій
- Українська лють
- Хто як не ти
- Тримай
- Я твоя зброя
Океан Ельзи
- Без бою
- Коли тебе нема
- Не питай
- Не твоя війна
- Невидима сім'я
- Обійми
- Там, де нас нема
К слову, это далеко не полный плейлист, а его расширенную версию можно услышать здесь.
S.T.A.L.K.E.R. 2, как известно, уже вышел и вызвал смешанные эмоции у критиков. Журналисты отмечают, что это хорошая игра, но ее техническая сторона оказывает негативное влияние на общее впечатление и портит удовольствие.
Серия игр S.T.A.L.K.E.R. разработана и выпущена украинской компанией GSC Game World. Она создана в жанре шутера от первого лица с элементами хоррора и ролевой игры. События разворачиваются в наше время, в альтернативном мире на территории Украины, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения.
Мы писали про системные требования, а также сколько часов геймплея в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
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