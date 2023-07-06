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Ризик розвитку раку у чоловіків з віком зростає у рази: вчені знайшли новий фактор

Вчені виявили ще один фактор ризику розвитку раку у чоловіків (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Група вчених провела нове дослідження про взаємозв'язок хромосом із ризиком виникнення раку. Виявилося, деякі види хромосом можуть з віком зникати, а це дозволяє певним видам раку обходити імунний захист організму.

Деталі цього дослідження опубліковані у журналі Nature.

За даними дослідників, у міру того, як чоловіки стають старшими, вони можуть втрачати Y-хромосоми в частині своїх клітин. І це дозволяє деяким видам раку обходити імунний захист.

Втрата Y-хромосом допомагає певним раковим клітинам пробратися повз імунну систему та абсолютно безперешкодно і швидко розмножуватися всередині організму.

У більшості чоловіків - одна Х і одна Y-статеві хромосоми в кожній із клітин тіла. Але в міру дорослішання та перебігу життя багато чоловіків починають втрачати Y-хромосоми в деяких клітинах. І це не дозволяє організму самостійно впоратися з певними видами раку.

Статева Y-хромосома, наявність якої у людей визначає чоловічу стать, є найменшою серед наших хромосом і має відносно мало генів. Всупереч цьому все ще мало відомо про її роль, крім визначення статі та продукції чоловічих статевих клітин.

Але стани, за яких Y-хромосома втрачається, можуть допомогти розібратися з її функціями. Так, у більш ніж 40 відсотків чоловіків старше 70 років частина клітин крові позбавляється Y-хромосоми.

Втрата Y-хромосоми у відсотковому співвідношенні чоловічих клітин підвищує ризик виникнення раку, особливо – патології сечового міхура.

Варто зазначити, що природна втрата цих хромосом з віком вже раніше фігурувала в інших дослідженнях - брак Y значно підвищує ризик розвитку кількох серйозних захворювань, у тому числі - хвороб серця та Альцгеймера.

Y-хромосоми з віком можуть зникати у різних типах клітин, включаючи клітини крові, а також у різних типах ракових клітин.

До речі, раніше ми писали про те, що вчені зробили несподівану заяву про вплив алкоголю на помірні дози на серці.

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