Риск развития рака у мужчин с возрастом возрастает в разы: ученые нашли новый фактор

По данным исследователей, в меру того, как мужчины становятся старше, они могут терять Y-хромосомы в части своих клеток. И это позволяет некоторым видам рака обходить иммунную защиту.

Потеря Y-хромосом помогает определенным раковым клеткам пробраться мимо иммунной системы и абсолютно беспрепятственно и быстро размножаться внутри организма.

У большинства мужчин - одна Х и одна Y- половые хромосомы в каждой из клеток тела. Но в меру взросления и течения жизни многие мужчины начинают терять Y-хромосомы в некоторых клетках. И это не позволяет организму самостоятельно справляться с определенными видами рака.

Половая Y-хромосома, наличие которой у людей определяет мужской пол, является наименьшей среди наших хромосом и имеет относительно мало генов. Вопреки этому все еще мало известно о ее роли, кроме определения пола и продукции мужских половых клеток.

Но состояния, при которых Y-хромосома теряется, могут помочь разобраться с ее функциями. Так, у более чем 40 процентов мужчин старше 70 лет часть клеток крови избавляется от Y-хромосомы.

Потеря Y-хромосомы в процентном соотношении мужских клеток повышает риск возникновения рака, особенно - патологии мочевого пузыря.

Стоит отметить, что естественная потеря этих хромосом с возрастом уже ранее фигурировала в других исследования - нехватка Y значительно повышает риск развития нескольких серьезных заболеваний, в том числе - болезней сердца и Альцгеймера.

Y-хромосомы с возрастом могут исчезать в разных типах клеток, включая клетки крови, а также в разных типах раковых клеток.