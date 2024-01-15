Ризик артриту в жінок збільшується через деякі фактори: які саме

Вчені з медичного університету Аньхоя в Китаї стверджують, що жінки, які використовують замісну гормональну терапію (ЗГТ) при менопаузі, мають ймовірність розвиток артриту майже на 50% вище, ніж ті, хто цього не робить.

Ревматоїдний артрит – це запальне аутоімунне захворювання, що характеризується симетричним ураженням суглобів та запаленням внутрішніх органів. У жінок ревматоїдний артрит трапляється частіше, ніж у чоловіків.

Дослідження проводилося 12 років і вчені спостерігали за здоров'ям понад 200 000 жінок. З'ясувалося, що збільшити розвиток артриту можуть такі фактори:

Ранній початок менопаузи

Наявність чотирьох або більше дітей

Використання замісної гормональної терапії

Метою такої терапії є фармакологічна заміна втраченої гормональної функції яєчників шляхом поповнення дефіциту естрогену.

За розрахунками вчених, використання ЗГТ та рання менопауза (до 45 років) пов'язані з підвищенням ризику розвитку захворювання майже на 50%. Народження чотирьох і більше дітей збільшує можливість виникнення артриту на 18%, а початок менструації після 14 років - на 17%.

Дослідники зазначили, що такий ефект може бути спричинений застосуванням препаратів ЗГТ старого покоління. Нові ліки є більш натуральними аналогами гормонів естрогену і прогестерону, здатних надавати протизапальну дію. Найімовірніше, підвищений ризик розвитку артриту у багатодітних матерів також пов'язані зі зміною рівнів цих гормонів.