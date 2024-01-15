Риск артрита у женщин увеличивается из-за некоторых факторов: каких именно

Ученые из медицинского университета Аньхоя в Китае утверждают, что женщины, которые используют заместительную гормональную терапию (ЗГТ) при менопаузе, имеют вероятность развития артрита почти на 50% выше, чем те, кто этого не делает.

Ревматоидный артрит – воспалительное аутоиммунное заболевание, характеризующееся симметричным поражением суставов и воспалением внутренних органов. У женщин ревматоидный артрит встречается чаще, чем у мужчин.

Исследование проводилось 12 лет и учёные наблюдали за здоровьем более 200 000 женщин. Выяснилось, что увеличить развитие артрита могут следующие факторы:

Раннее начало менопаузы

Наличие четырех или более детей

Использование заместительной гормональной терапии

Целью такой терапии является фармакологическая замена утраченной гормональной функции яичников путем восполнения дефицита эстрогена.

По расчетам ученых, использование ЗГТ и ранняя менопауза (до 45 лет) связаны с повышением риска развития заболевания почти на 50%. Рождение четырех и более детей увеличивает возможность возникновения артрита на 18%, а начало менструации после 14 лет - на 17%.

Исследователи отметили, что такой эффект может быть вызван применением препаратов ЗГТ пожилого поколения. Новое лекарство является более натуральными аналогами гормонов эстрогена и прогестерона, способных оказывать противовоспалительное действие. Скорее всего, повышенный риск развития артрита у многодетных матерей также связан с изменением уровней этих гормонов.