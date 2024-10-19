Різдвяний піст 2024 за новим календарем: коли починається та що варто про нього знати

Коли починається піст

У народі Різдвяний піст називають Пилипівкою, бо він починається на наступний день після вшанування святого апостола Пилипа. Саме на Пилипа - останній день, коли на столі можуть бути страви з м'яса та молочні продукти.

Різдвяний піст триває 40 днів і потрібен, щоб допомогти християнам підготуватися до величного свята Різдва Христового. Протягом цього часу віряни активно працюють над зміцненням своїх зв'язків із Богом, дотримуючись постових настанов.

У давнину вважали, що духовне очищення охоплює не лише обмеження в їжі, але й звільнення від гріховних вчинків. Тому Різдвяний піст є чудовою можливістю для молитви та покаяння.

Головна мета посту, встановленого ще у ранні століття християнства, - духовне очищення людини. Тому піст - це відмова не тільки від скоромної їжі, але й від гріховних думок, згубних пристрастей і звичок для того, щоб можна було з чистим серцем зустріти свято Різдва. Без молитви та покаяння піст може стати лише дієтою.

Цього року за Юліанським календарем, на який ми перейшли у 2023 році, піст починається 15 листопада, а закінчується 24 грудня, напередодні Різдва Христового. Проте, деякі віруючі дотримуються григоріанського календаря, за яким піст розпочнеться 28 листопада 2024 року та закінчиться 6 січня 2025.

Історія Різдвяного посту

Встановлення Різдвяного посту має давнє походження і перші згадки про нього датуються IV століттям.

Спочатку він був коротким, всього сім днів, а згодом в 1166 році у Візантії, за часів імператора Мануїла та Константинопольського патріарха Луки Хрисоверга відбулося "переформатування" Пилипівки і його продовжили до 40 днів. І зроблено це було з вагомої причини.

По своєму значенню Різдво не поступається Великодню, тому й підготовка до нього має бути відповідною. Сам піст має підкреслювати важливість події, а сорокаденний термін його дотримання означає особливе приготування до великого свята.

Заборони під час посту

Згідно з церковними канонами, під час Різдвяного посту заборонено вживання м’яса, молочних продуктів, яєць та алкоголю.

Можна їсти фрукти, овочі, гриби, каші, мед, горіхи, бобові. У страви можна додавати жири: оливкову, льняну, гарбузову олії, насіння льону та кунжуту.

У перші три тижні посту дозволено їсти рибу та пити вино - у вівторок, четвер, суботу та неділю. У понеділок мають бути гарячі страви без масла чи олії, а в середу та п'ятницю - сухоїдіння.

Наступні 10 днів: понеділок - рослинна їжа без жирів. У вівторок та четвер можна додати жири. Середа та п'ятниця - сухоїдіння. На вихідних можна використовувати у раціоні рибу, олію та вино.

Останній тиждень посту більш суворий: гарячі страви без жирів - у вівторок та четвер, страви з додаванням жирів - тільки у вихідні, решта днів - сухоїдіння.

Фахівці радять переходити до постування поступово, щоб різка зміна раціону харчування не зашкодила організму.

Крім харчових обмежень, важливою частиною Різдвяного посту є духовна підготовка. Церква закликає вірян більше зосереджуватися на молитві, відвідувати богослужіння, читати Святе Письмо та виконувати добрі справи.

Це період, коли людина має змогу переосмислити своє життя, очистити свої думки від гріховних намірів і підготувати свою душу до святкування Різдва Христового.

Що ще заборонено:

Образи, погані слова

Конфлікти, сварки

Куріння та вживання алкоголю

Ненависть та жадібність

Відвідування розважальних заходів

Святкування та гучні вечірки

Не проводять у піст обряди вінчання

Кому можна не отримуватись посту

Різдвяний піст не є обов'язковим для тих, хто проживає в прифронтових зонах, зокрема для військових та цивільних осіб. У їхніх умовах важка праця не дозволяє дотримуватися постових правил та забезпечити належне харчування.

Також звільняються від посту християни, які страждають від серйозних хронічних захворювань, оскільки обмеження в їжі можуть загрожувати їхньому здоров'ю.

Вагітні жінки, матері, що годують, а також діти до 14 років також не повинні суворо дотримуватися посту. Усі ці категорії осіб можуть мати послаблення в умовах дотримання Різдвяного посту.

У церкві наголошують, що піст не має бути причиною поганого самопочуття та загострення хвороб. Дотримуватися посту або ні - це вільний вибір кожної людини.