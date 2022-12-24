Різдвяний настрій в кожен дім: кращі фільми для святкової атмосфери

Колядки на Кудрявці

"Колядки на Кудрявці" - це різдвяний фільм, який створено за ідеєю простора міської культури "Кудрявка" у партнерстві з MEGOGO.

У новому проєкті лунають 8 автентичних колядок, більшість яких невідома загалу. Кожна з колядок супроводжуватиметься сучасним електронним саундом, а також історією походження. А виконують пісні популярні українські виконавці: Jamala, Wellboy, Dantes, Lely45, Тонка, ЮЮ, Tery та фольклорний гурт ЩукаРиба.

Премʼєра відеоверсії відбудеться на медіасервісі вже 24 грудня, а 30 грудня - реліз у аудіоформаті.

Різдво кота Боба

Продовження фільму "Вуличний кіт на імʼя Боб", знятий за однойменним бестселером. На цей раз Боб разом зі своїм хазяїном Джеймсом святкуватимуть Різдво. Хоча Джеймс не особливо любить це свято, йому доведеться змінити свою думку, аби порадувати свого пухнастого друга.

Мій друг дід мороз

Франко-бельгійська стрічка, яка показує, що зимова магія ладна помʼякшити серце навіть злодія. Загадавши на Різдво побачити Санту - маленький Антуан був вражений, коли побачив бородатого товстуна в червоному костюмі на балконі. В той же час грабіжнику, який мав намір пограбувати декілька квартир в Святвечір, доведеться вдавати із себе справжнього Санту. Аби дитина не розбудила батьків.

Крижане серце

Один з найуспішніших проєктів студії Disney, що вже став асоціюватися з зимою у дорослих та малих. Мультфільм розповідає про принцесу Анну, яка має врятувати своє королівство від вічного холоду.

Заручившись допомогою хлопця Крістофа, оленя Свена та сніговика Олафа, дівчина намагається знайти свою сестру Ельзу, єдину, що зможе зупинити ці чари.

Фред Клаус, брат Санти

Cімейна комедія про двох абсолютно різних братів Фреда і Ніка. Один з них сам Санта Клаус, уособлення Різдва, який дарує малечі подарунки під ялинку. За іронією долі інший - зовсім не вірить у різдвяне диво і не цінує свого брата. Аби зрозуміти, наскільки важлива сімʼя та підтримка рідних - Фреду доведеться пройти багато випробувань, зокрема відправитися на самісінький Північний полюс.

Старий новий рік

Ще одна версія новорічної антології, де ми знайомимося із декількома історіями різних людей в новорічну ніч: тиха секретарка, яка вирішила почати нове життя, старий чоловік, що коротає життя в лікарні, режисер святкових заходів, підліток в пошуках розваг… Гарна альтернатива всім відомій стрічці "Реальна любов", яка не залишить нікого байдужим.

Сніговий тепл

Аудіоверсія книжки від української письменниці Катерини Бабкіної. В центрі подій - невідома істота - рідкісний сніговий тепл. Дитинча одного з таких знаходить біля дому головний герой казки - Мік. Відтоді хлопчик та його дідусь мають подбати про звірятко та пройти чимало перешкод, аби допомогти йому повернутися додому.

Лускунчик та мишачий король

Одна з найвідоміших різдвяних казок авторства Ернста Теодора Амадея Гофмана.

Історія переносить слухачів у чарівний світ - країну іграшок, якою править зачарований принц на ім'я Лускунчик.

В аудіоверсії, виробництвом якої займалася команда MEGOGO Audio, книжку супроводжує чарівний саунд-дизайн, завдяки якому одразу поринаєш в чарівну атмосферу Різдва. А із озвучуванням від Євгена Малухи - українського голосу Гомера Сімпсона та Доктора Хауса - казка зазвучить зовсім по-новому.