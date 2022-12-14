Різдвяний астероїд: до Землі на великій швидкості мчить величезний камінь

Космічний камінь великих розмірів наблизиться на максимальну відстань до Землі незадовго до Різдва. Цей астероїд вже отримав неофіційну назву – Різдвяний астероїд.
Деталі повідомили у статті Daily Mail.
За даними вчених, величезний астероїд пролетить біля Землі у четвер, 15 грудня. У Південній півкулі побачити цей комічний камінь астрономи зможуть трохи пізніше – 19 грудня.
У звіті Європейського космічного агентства (ЄКА) зазначається, що астероїд 2015 RN35 летить у бік Землі. Його розміри - близько 140 метрів і згідно з класифікацією NASA він вважається потенційно небезпечним.
Швидкість астероїда становить 21 тисячі км/год і відстань при максимальному зближенні із Землею буде близько 680 тисяч кілометрів.
За космічними мірками це дуже близько, але ця відстань вдвічі перевищує відстань від Землі до Місяця.
Вчені ЄКА стверджують, що космічний камінь пролетить повз Землю і жителям планети нічого боятися.
Цей астероїд було відкрито у 2015 році й з того часу про нього мало що відомо. Наразі вчені закликали астрономів-аматорів допомогти у спостереженнях за цим астероїдом і, якщо буде така можливість – сфотографувати його. З 19 грудня він знову почне віддалятися від Землі.
На цей момент невідомо, з чого складається цей астероїд і чи він обертається навколо своєї осі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Hubble зробив яскраву фотографію зоряного скупчення у сузір'ї Стрільця.
А також розповідали, що 13-15 грудня відбудеться пік зорепаду Гемініди.