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Рождественский астероид: к Земле на большой скорости мчится огромный камень

Огромный астероид летит в сторону Земли (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Космический камень крупных размеров приблизится на максимальное расстояние к Земле незадолго до Рождества. Этот астероид уже получил неофициальное название - Рождественский астероид.

Детали сообщили в статье Daily Mail.

По данным ученых, огромный астероид пролетит возле Земли в четверг, 15 декабря. В Южном полушарии увидеть этот комический камень астрономы смогут немного позже - 19 декабря.

В отчете Европейского космического агентства (ЕКА)указывается, что астероид 2015 RN35 летит в сторону Земли. Его размеры - около 140 метров и согласно классификации NASA, он считается потенциально опасным.

Скорость астероида составляет 21 тысяч км/ в час и расстояние при максимальном сближении с Землей будет около 680 тысяч километров.

По космическим меркам это очень близко, но это расстояние в два раза превышает расстояние от Земли до Луны.

Любой астероид, который приближается к Земле ближе, чем на 7,5 млн км вносится в базу как потенциально опасный.

Ученые ЕКА утверждают, что космический камень пролетит мимо Земли и жителям планеты бояться нечего.

Это астероид был открыт в 2015 году и с тех пор о нем мало что известно. Сейчас ученые призвали астрономов-любителей помочь в наблюдениях за этим астероидом и, если будет такая возможность - сфотографировать его. С 19 декабря он снова начнет удаляться от Земли.

На данный момент неизвестно, из чего состоит этот астероид и вращается ли он вокруг своей оси.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Hubble сделал яркую фотографию звездного скопления в созвездии Стрельца.

А также мы рассказывали, что 13-15 декабря состоится пик звездопада Геминиды.

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космосАстероид