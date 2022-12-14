Рождественский астероид: к Земле на большой скорости мчится огромный камень

Космический камень крупных размеров приблизится на максимальное расстояние к Земле незадолго до Рождества. Этот астероид уже получил неофициальное название - Рождественский астероид.
Детали сообщили в статье Daily Mail.
По данным ученых, огромный астероид пролетит возле Земли в четверг, 15 декабря. В Южном полушарии увидеть этот комический камень астрономы смогут немного позже - 19 декабря.
В отчете Европейского космического агентства (ЕКА)указывается, что астероид 2015 RN35 летит в сторону Земли. Его размеры - около 140 метров и согласно классификации NASA, он считается потенциально опасным.
Скорость астероида составляет 21 тысяч км/ в час и расстояние при максимальном сближении с Землей будет около 680 тысяч километров.
По космическим меркам это очень близко, но это расстояние в два раза превышает расстояние от Земли до Луны.
Ученые ЕКА утверждают, что космический камень пролетит мимо Земли и жителям планеты бояться нечего.
Это астероид был открыт в 2015 году и с тех пор о нем мало что известно. Сейчас ученые призвали астрономов-любителей помочь в наблюдениях за этим астероидом и, если будет такая возможность - сфотографировать его. С 19 декабря он снова начнет удаляться от Земли.
На данный момент неизвестно, из чего состоит этот астероид и вращается ли он вокруг своей оси.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Hubble сделал яркую фотографию звездного скопления в созвездии Стрельца.
А также мы рассказывали, что 13-15 декабря состоится пик звездопада Геминиды.