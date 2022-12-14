Рождественский астероид: к Земле на большой скорости мчится огромный камень

По данным ученых, огромный астероид пролетит возле Земли в четверг, 15 декабря. В Южном полушарии увидеть этот комический камень астрономы смогут немного позже - 19 декабря.

В отчете Европейского космического агентства (ЕКА)указывается, что астероид 2015 RN35 летит в сторону Земли. Его размеры - около 140 метров и согласно классификации NASA, он считается потенциально опасным.

Скорость астероида составляет 21 тысяч км/ в час и расстояние при максимальном сближении с Землей будет около 680 тысяч километров.

По космическим меркам это очень близко, но это расстояние в два раза превышает расстояние от Земли до Луны.

Любой астероид, который приближается к Земле ближе, чем на 7,5 млн км вносится в базу как потенциально опасный.

Ученые ЕКА утверждают, что космический камень пролетит мимо Земли и жителям планеты бояться нечего.

Это астероид был открыт в 2015 году и с тех пор о нем мало что известно. Сейчас ученые призвали астрономов-любителей помочь в наблюдениях за этим астероидом и, если будет такая возможность - сфотографировать его. С 19 декабря он снова начнет удаляться от Земли.

На данный момент неизвестно, из чего состоит этот астероид и вращается ли он вокруг своей оси.