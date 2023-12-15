Англійський фруктовий кекс можна приготувати на Різдво: рецепт нашвидкоруч

На Різдво можна приготувати класичний англійський фруктовий кекс. Його зазвичай прикрашають сухофруктами і горішками. Такий кекс точно сподобається усій родині.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Для приготування смачного різдвяного кексу заздалегідь підготуйте інгредієнти:
Спочатку потрібно змішати в мисці цукати та темні родзинки. Додайте ром, накрийте кришкою і залиште за кімнатної температури не менш ніж на добу (до двох днів). Час від часу потрібно перемішувати.
Коли будете готові замішувати тісто, розігрійте духовку до 180°C, поставте решітку в центр духовки. Потрібно змастити маслом форму 23×13×8 см.
Після цього в окремій мисці перемішайте борошно, мелений мигдаль, розпушувач, сіль і цедру лимона.
Міксером збийте вершкове масло та цукор до отримання легкого і пишного крему. Додайте яйця, ароматизатори, цукати та сухофрукти разом з рідиною та збийте до однорідності. Додайте також половину борошняної суміші, перемішайте.
Далі влийте молоко та додайте решту борошняної суміші.
Викладіть тісто в підготовлену форму та прикрасьте верх кексу мигдалем. Випікайте близько 60-70 хвилин.
В кінці вийміть з духовки та дайте охолонути на решітці приблизно 10 хвилин, перш ніж виймати з форми.
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