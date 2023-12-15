Англійський фруктовий кекс можна приготувати на Різдво: рецепт нашвидкоруч

Список інгредієнтів

Для приготування смачного різдвяного кексу заздалегідь підготуйте інгредієнти:

цукати - 120 г

зацукровані фрукти - 100 г

родзинки темні - 40 г

ром - 3 ст.л

масло вершкове - 113 г

цукор - 10 ст.л

яйця курячі - 3 шт.

цукор ванільний - 1/2 ч.л

мигдалева есенція - 1/4 ч.л

борошно пшеничне - 195 г

борошно мигдалеве - 50 г

розпушувач - 1 ч.л

сіль - 1/4 ч.л

лимон, цедра - 10 г

молоко - 1/4 склянки

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати в мисці цукати та темні родзинки. Додайте ром, накрийте кришкою і залиште за кімнатної температури не менш ніж на добу (до двох днів). Час від часу потрібно перемішувати.

Коли будете готові замішувати тісто, розігрійте духовку до 180°C, поставте решітку в центр духовки. Потрібно змастити маслом форму 23×13×8 см.

Після цього в окремій мисці перемішайте борошно, мелений мигдаль, розпушувач, сіль і цедру лимона.

Міксером збийте вершкове масло та цукор до отримання легкого і пишного крему. Додайте яйця, ароматизатори, цукати та сухофрукти разом з рідиною та збийте до однорідності. Додайте також половину борошняної суміші, перемішайте.

Далі влийте молоко та додайте решту борошняної суміші.

Викладіть тісто в підготовлену форму та прикрасьте верх кексу мигдалем. Випікайте близько 60-70 хвилин.

В кінці вийміть з духовки та дайте охолонути на решітці приблизно 10 хвилин, перш ніж виймати з форми.

Різдвяний англійський фруктовий кекс (фото: Deposit photos)