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Английский фруктовый кекс можно приготовить на Рождество: рецепт на скорую руку

Как приготовить рождественский кекс (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На Рождество можно приготовить классический английский фруктовый кекс. Его обычно украшают сухофруктами и орешками. Такой кекс точно понравится всей семье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Список ингредиентов

Для приготовления вкусного рождественского кекса заранее подготовьте ингредиенты:

  • цукаты - 120 г
  • засахаренные фрукты - 100 г
  • изюм темный - 40 г
  • ром - 3 ст.л
  • масло сливочное - 113 г
  • сахар - 10 ст.л
  • яйца куриные - 3 шт.
  • сахар ванильный - 1/2 ч.л
  • миндальная эссенция - 1/4 ч.л
  • мука пшеничная - 195 г
  • мука миндальная - 50 г
  • разрыхлитель - 1 ч.л
  • соль - 1/4 ч.л
  • лимон, цедра - 10 г
  • молоко - 1/4 стакана

Легкий способ приготовления

Сначала нужно смешать в миске цукаты и темный изюм. Добавьте ром, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре не менее суток (до двух дней). Время от времени необходимо перемешивать.

Когда вы будете готовы замешивать тесто, разогрейте духовку до 180°C, поставьте решетку в центр духовки. Нужно смазать маслом форму 23х13х8 см.

После этого в отдельной миске перемешайте муку, молотый миндаль, разрыхлитель, соль и цедру лимона.

Миксером взбейте масло и сахар до получения легкого и пышного крема. Добавьте яйца, ароматизаторы, цукаты и сухофрукты вместе с жидкостью и взбейте до однородности. Добавьте половину смеси, перемешайте.

Далее влейте молоко и добавьте оставшуюся мучную смесь.

Выложите тесто в подготовленную форму и украсьте верх кекса миндалем. Выпекайте около 60-70 минут.

В конце извлеките из духовки и дайте остыть на решетке примерно 10 минут, прежде чем вынимать из формы.

Рождественский английский фруктовый кекс (фото: Deposit photos)

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