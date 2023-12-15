Английский фруктовый кекс можно приготовить на Рождество: рецепт на скорую руку

Список ингредиентов

Для приготовления вкусного рождественского кекса заранее подготовьте ингредиенты:

цукаты - 120 г

засахаренные фрукты - 100 г

изюм темный - 40 г

ром - 3 ст.л

масло сливочное - 113 г

сахар - 10 ст.л

яйца куриные - 3 шт.

сахар ванильный - 1/2 ч.л

миндальная эссенция - 1/4 ч.л

мука пшеничная - 195 г

мука миндальная - 50 г

разрыхлитель - 1 ч.л

соль - 1/4 ч.л

лимон, цедра - 10 г

молоко - 1/4 стакана

Легкий способ приготовления

Сначала нужно смешать в миске цукаты и темный изюм. Добавьте ром, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре не менее суток (до двух дней). Время от времени необходимо перемешивать.

Когда вы будете готовы замешивать тесто, разогрейте духовку до 180°C, поставьте решетку в центр духовки. Нужно смазать маслом форму 23х13х8 см.

После этого в отдельной миске перемешайте муку, молотый миндаль, разрыхлитель, соль и цедру лимона.

Миксером взбейте масло и сахар до получения легкого и пышного крема. Добавьте яйца, ароматизаторы, цукаты и сухофрукты вместе с жидкостью и взбейте до однородности. Добавьте половину смеси, перемешайте.

Далее влейте молоко и добавьте оставшуюся мучную смесь.

Выложите тесто в подготовленную форму и украсьте верх кекса миндалем. Выпекайте около 60-70 минут.

В конце извлеките из духовки и дайте остыть на решетке примерно 10 минут, прежде чем вынимать из формы.

Рождественский английский фруктовый кекс (фото: Deposit photos)