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Різдвяна казка: Козловський зачарував атмосферним відео з синочком Оскаром і дружиною

Віталій Козловський із дружиною (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український співак Віталій Козловський показав у мережі нове відео зі своєю дружиною, піар-менеджеркою Юлією Бакуменко та їхнім 10-місячним синочком Оскаром.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.

"Мамине сонечко. Татові крила. У тебе попереду довге щасливе життя. Нехай наша любов завжди буде твоїм оберегом", - підписав він відео.

На кадрах зображена сім'я біля ялинки напередодні новорічних свят. Батьки відкривають коробку з вишиванкою для Оскара і маленькими пінетками. Потім артист із дружиною і сином позують біля прикрашеного дерева.

Малюк уже активно цікавиться ялинкою, яскравими іграшками на ній і подарунками.

 

Дружина Козловського також поділилася у своєму блозі фото з новорічної фотосесії у вишиванках.

Новорічна фотосесія сім'ї Козловського (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

"Уже просить "ням-ням" і показує, як робить їжачок. Так швидко летить час. Яка б не була безсонна ніч, які б важкі новини не накривали, твоя посмішка завжди рятує", - зазначила Бакуменко.

Віталій Козловський із сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Як відреагували в мережі

Підписники Козловського і Бакуменко відзначили атмосферу відео, а також не перестають розчулюватися:

  • "Гарна сім'я"
  • "Яка краса"
  • "Милота, немає слів"
  • "Такі котики"
  • "Мамина копія".

Віталій Козловський із сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Нагадаємо, 39-річний співак уперше став батьком у лютому цього року. Наприкінці 2023 року Козловський одружився зі своєю піарницею Юлією Бакуменко, з якою був у стосунках багато років, але приховував це. Артист був присутній на пологах і всіляко допомагав своїй коханій.

Молоді батьки довго не показували Оскара, а потім зробили це в красивому кліпі на пісню "Сину".

Козловський з дружиною і сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

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