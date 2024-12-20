Різдвяна казка: Козловський зачарував атмосферним відео з синочком Оскаром і дружиною

Відомий український співак Віталій Козловський показав у мережі нове відео зі своєю дружиною, піар-менеджеркою Юлією Бакуменко та їхнім 10-місячним синочком Оскаром.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.
"Мамине сонечко. Татові крила. У тебе попереду довге щасливе життя. Нехай наша любов завжди буде твоїм оберегом", - підписав він відео.
На кадрах зображена сім'я біля ялинки напередодні новорічних свят. Батьки відкривають коробку з вишиванкою для Оскара і маленькими пінетками. Потім артист із дружиною і сином позують біля прикрашеного дерева.
Малюк уже активно цікавиться ялинкою, яскравими іграшками на ній і подарунками.
Дружина Козловського також поділилася у своєму блозі фото з новорічної фотосесії у вишиванках.
Новорічна фотосесія сім'ї Козловського (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
"Уже просить "ням-ням" і показує, як робить їжачок. Так швидко летить час. Яка б не була безсонна ніч, які б важкі новини не накривали, твоя посмішка завжди рятує", - зазначила Бакуменко.
Віталій Козловський із сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Підписники Козловського і Бакуменко відзначили атмосферу відео, а також не перестають розчулюватися:
Віталій Козловський із сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Нагадаємо, 39-річний співак уперше став батьком у лютому цього року. Наприкінці 2023 року Козловський одружився зі своєю піарницею Юлією Бакуменко, з якою був у стосунках багато років, але приховував це. Артист був присутній на пологах і всіляко допомагав своїй коханій.
Молоді батьки довго не показували Оскара, а потім зробили це в красивому кліпі на пісню "Сину".
Козловський з дружиною і сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)