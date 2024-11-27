Дружина Віталія Козловського зворушливо привітала маму з днем народження: як виглядає теща співака

Піар-менеджерка та дружина популярного українського співака Віталія Козловського Юлія Бакуменко поділилася радісною новиною - сьогодні її мати святкує день народження.

Вона зворушливо звернулася до рідної людини з привітаннями, словами подяки та любові. Також вона зазначила, що це перший день народження у новому статусі - бабусі.

"Мамочко і тепер уже бабуся! Перший твій день народження в новому статусі і на новому місці! Не передати словами, як я тебе люблю, як я тобі вдячна! Як я рада, що ми всі тепер поряд і прийдемо сьогодні тебе обіймати-цілувати", - написала Бакуменко.

Також вона назвала маму "почесним Оскароносцем" - зважаючи на все, бабуся бере активну участь у вихованні онука та допомагає молодим батькам.

"Кажуть, все, що говорила тобі мама, остаточно доходить, коли з'являється своя дитина. І, схоже, воно так і є", - зазначила дружина Козловського.

Також вона опублікувала миле фото з мамою, на якому присутні її чоловік та маленький Оскар.

Юлія Бакуменко з чоловіком, сином та матір'ю (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Що відомо про стосунки Віталія Козловського та Юлії Бакуменка

Дівчина працювала з артистом з 2012 року. Час від часу Юлія публікувала у своєму блозі фото, за якими можна було зробити висновок, що між ними були не просто робочі стосунки.

І тільки в березні 2024 року Козловський зізнався, що він одружився.

У квітні 2024 стало відомо, що артист став батьком. В інтерв'ю своїй колишній дівчині Раміні Козловський зізнався, що в нього народився син. Хлопчика назвали Оскаром.

Вперше обличчя малюка показали у гарному кліпі на пісню "Сину".

Нещодавно молоді батьки продемонстрували нові фотографії хлопчика.

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко (фото: instagram.com/yuliabakumenko)