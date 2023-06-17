Різдво, Великдень і Трійця 2024: коли будемо відзначати за новим календарем

Після повного переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дати більшості свят будуть зміщені, але деякі ми відзначатимемо за "старою традицією".
Коли тепер святкувати Різдво, Великдень, Трійцю та інші важливі дати - в матеріалі Styler далі.
На Синоді ПЦУ 24 травня було прийнято рішення перейти на новоюліанський (григоріанський) календар із 1 вересня 2023 року. Така дата пов'язана з початком "нового року" за церковними канонами.
При цьому в ПЦУ зазначили, що парафії та монастирі можуть за бажанням користуватися старим календарем.
Зазначимо, що рішення про зміну літургійного календаря остаточно ще має бути затверджено на помісному соборі 27 липня.
Різдво православні віряни тепер будуть святкувати разом з усім цивілізованим світом - 25 грудня. А от Великдень й пов'язані з ним подвижні свята: Вербна неділя, Воздвиження, Трійця і, так само Великий піст будуть вираховуватися "зі збереженням чинної Пасхалії".
Після остаточного переходу ПЦУ на новий календар віряни будуть відзначати:
Вербна неділя, або Вхід Господній до Єрусалиму, - за тиждень до Великодня - 24 березня у католиків і 28 квітня у православних.
Вознесіння у 2024-му році відзначать 9 травня католики і 13 червня православні.
Трійця, або П'ятидесятниця, відзначиться 19 травня у католиків і 23 червня у православних.
Великий піст 2024 триватиме у католиків із 14 лютого по 30 березня, а у православних - з 18 березня по 4 травня.
Зазначимо, ще в лютому на новий календар вирішила перейти українська греко-католицька церква. Так, від 1 вересня 2023 року УГПЦ переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.
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