Рождество, Пасха и Троица 2024: когда будем отмечать по новому календарю

Когда перемены вступят в силу

На Синоде ПЦУ 24 мая было принято решение перейти на новоюлианский (григорианский) календарь с 1 сентября 2023 года. Такая дата связана с началом "нового года" по церковным канонам.

При этом в ПЦУ отметили, что приходы и монастыри могут по желанию пользоваться старым календарем.

Отметим, что решение об изменении литургического календаря еще предстоит утвердить на поместном соборе 27 июля.

Как изменятся даты праздников

Рождество православные верующие теперь будут праздновать вместе со всем цивилизованным миром - 25 декабря. А вот Пасха и связанные с ней подвижные праздники: Вербное воскресенье, Воздвижение, Троица и, так же Великий пост, будут высчитываться "с сохранением действующей Пасхалии".

После окончательного перехода ПЦУ на новый календарь верующие будут отмечать:

День святого Николая - 6 декабря вместо 19 декабря

вместо 19 декабря Рождество - 25 декабря вместо 7 января

вместо 7 января Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря вместо 8 января

вместо 8 января День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря вместо 13 января

вместо 13 января Святого Василия Великого - 1 января вместо 14 января

вместо 14 января Крещение Господне - 6 января вместо 19 января

вместо 19 января Сретение Господне - 2 февраля вместо 15 февраля

вместо 15 февраля Благовещение Девы Марии - 25 марта вместо 7 апреля

вместо 7 апреля Рождество Иоанна Крестителя (в народе Иоанна Купала) - 24 июня вместо 7 июля

вместо 7 июля Преображение Господне - 6 августа вместо 19 августа

вместо 19 августа Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа вместо 28 августа

вместо 28 августа Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября вместо 21 сентября

вместо 21 сентября Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября вместо 14 октября

вместо 14 октября Андрея Первозванного - 30 ноября вместо 13 декабря

Даты переходных праздников (зависимых от Пасхи) по православному и католическому календарю 2024

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, - за неделю до Пасхи - 24 марта у католиков и 28 апреля у православных.

Вознесение в 2024 году отметят 9 мая католики и 13 июня православные.

Троица, или Пятидесятница, отметится 19 мая у католиков и 23 июня у православных.

Великий пост 2024 продлится у католиков с 14 февраля по 30 марта, а у православных - с 18 марта по 4 мая.

Календарь Пасхи до 2033 года

2024: у католиков - 31 марта, у православных - 5 мая

2025: у католиков и православных в один день - 20 апреля

2026: у католиков - 5 апреля, у православных - 12 апреля

2027: у католиков - 28 марта, у православных - 2 мая

2028: у католиков и православных в один день - 16 апреля

2029: у католиков - 1 апреля, у православных - 8 апреля

2030: у католиков - 21 апреля, у православных - 28 апреля

2031: у католиков и православных в один день - 13 апреля

2032: у католиков - 28 марта, у православных - 2 мая

2033: у католиков - 17 апреля, у православных - 24 апреля

Отметим, еще в феврале новый календарь решила перейти украинская греко-католическая церковь. Так, с 1 сентября 2023 УГПЦ переходит на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии.