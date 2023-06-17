Рождество, Пасха и Троица 2024: когда будем отмечать по новому календарю

После полного перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты большинства праздников будут смещены, но некоторые мы будем отмечать по "старой традиции".
Когда теперь праздновать Рождество, Пасху, Троицу и другие важные даты - в материале Styler дальше.
На Синоде ПЦУ 24 мая было принято решение перейти на новоюлианский (григорианский) календарь с 1 сентября 2023 года. Такая дата связана с началом "нового года" по церковным канонам.
При этом в ПЦУ отметили, что приходы и монастыри могут по желанию пользоваться старым календарем.
Отметим, что решение об изменении литургического календаря еще предстоит утвердить на поместном соборе 27 июля.
Рождество православные верующие теперь будут праздновать вместе со всем цивилизованным миром - 25 декабря. А вот Пасха и связанные с ней подвижные праздники: Вербное воскресенье, Воздвижение, Троица и, так же Великий пост, будут высчитываться "с сохранением действующей Пасхалии".
После окончательного перехода ПЦУ на новый календарь верующие будут отмечать:
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, - за неделю до Пасхи - 24 марта у католиков и 28 апреля у православных.
Вознесение в 2024 году отметят 9 мая католики и 13 июня православные.
Троица, или Пятидесятница, отметится 19 мая у католиков и 23 июня у православных.
Великий пост 2024 продлится у католиков с 14 февраля по 30 марта, а у православных - с 18 марта по 4 мая.
Отметим, еще в феврале новый календарь решила перейти украинская греко-католическая церковь. Так, с 1 сентября 2023 УГПЦ переходит на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии.
Кроме того, мы писали, почему в некоторых церквях женщинам запрещают присутствовать на крещении своих детей.