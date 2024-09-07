Різдво Пресвятої Богородиці 2024: головні заборони і прикмети дня

Свято 8 вересня - завтра православні українці святкують Різдво Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Свято Різдва Пресвятої Богородиці відзначає народження Діви Марії в Назареті від праведних батьків Іоакима й Анни. Вони довго молилися про дитину і обіцяли посвятити її на служіння Богу. Коли їхнє прохання було виконано, вони назвали доньку Марією, як було велено ангелом.
Свято було встановлено в IV столітті, коли княгиня Ольга збудувала храм на честь народження Матері Божої. Різдво Пресвятої Богородиці символізує початок великої таємниці боговтілення і порятунку людства.
Це радісний день, адже Бог дарував світу людину, яка стала об'єктом молитов багатьох вірян. Богородиця прославляє Бога за Його мудрість і милосердя, навіть через власні страждання.
Непорочна, Рубенс (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Також не рекомендується купати дітей, адже, за старими традиціями, це може бути небезпечним для їх здоров'я.
Окрім цього, церква радить уникати важкої фізичної праці. Натомість краще провести день у молитвах до Діви Марії.
На свято Різдва Пресвятої Богородиці бездітні жінки, які хочуть мати дітей, моляться до Діви Марії про допомогу. У храмах проводять служби, а після них віряни повинні подати милостиню жебракам. Це важлива частина свята, яка показує милосердя і доброту.
Завтра іменини святкують: Іван, Георгій, Марія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Дізнайтесь більше про Різдво Пресвятої Богородиці - сильні молитви про дітей, захист і зцілення.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.