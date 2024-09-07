Різдво Пресвятої Богородиці: сильні молитви про дітей, захист і зцілення

Різдво Пресвятої Богородиці - особливе свято, коли віряни звертаються до Богоматері з молитвами про дітей, захист і зцілення. У цей день вірять, що молитви до Діви Марії мають особливу силу і здатні дарувати допомогу в найтяжчі моменти життя.

Молитва до Богородиці

Преблагословенна Діво Маріє, Царице неба і землі, Твоєму чудотворному образу припадаючи, розчулено взиваємо: зглянься милостиво на рабів Твоїх і Твоїм всесильним клопотанням зішли кому потрібна.

Всі вірні чада Святої Церкви спаси, невірних зверни, заблудлих на шлях правий настав, старість і слабкість сил підтримай, юних у вірі святій зрости, мужність на добро направ, грішників до покаяння приведи і всіх християн благання почуй, хворих вилікуй, скорботи втамуй, подорожуючих оберігай.

Боронь, Владичице, від гріхопадінь і бід всіх, побожно закликаємо святе ім’я Твоє і поклоняємося чесному образу Твоєму. Ти бо молитвами беззаконня наші задарма очищаєш, тим же до Тебе припадаємо і співаємо.

Віджени від нас усякого ворога і супостата, усякі напасті і згубні зневіряння - молитвами Твоїми, подаючи дощі своєчасні і землі рясно родять. Вклади в серця наші страх Божий до виконання заповідей Господніх, щоб усі тихо і мирно поживали на спасіння душ наших, на благо ближніх і на славу Господу. Йому бо, як Творцю, Промислителю і Спасителеві нашому всяка належить слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

Молитва за сім’ю і дім до Богородиці

Преблагословенна Царице Неба і землі. Мати Воплоченого Слова і наша Найсолодша Матір.

Я тут, біля Твоїх стоп, з відкритим серцем і любов’ю, благаю: всели в серце мого(єї) чоловіка(жінки) (ім’я) і моїх дітей (імена), моїх онуків (імена) мир, любов і потяг до всього доброго.

Не допусти нікого з моєї сім’ї до розлучення і тяжкого розставання, до невиліковних хвороб, до передчасної і наглої смерті.

Наш дім і всіх нас, хто проживає в ньому, захистити від пожежі, від нападу злодіїв, від всяких злих обставин, нечистого і заздрісного ока.

А ми будемо прославляти Твоє святе Ім’я, поширювати правдиву побожність до Твого Непорочного Серця і Непорочного Зачаття завжди, нині і повсякчас, і навіки віків.

Амінь

Молитва на честь чудотворної ікони "Вишгородська" ("Володимирська")

До кого вдамося, Владичице? До кого припадемо у скорботi нашiй, якщо не до Христа Бога через Твоє, Царице Небесна, молитовне заступництво? Хто плач наш i зiтхання прийме, якщо не Ти, Пренепорочна, Надiє християн i Пристановище нам, грiшним? Хто перевершить Тебе у Господній милостi? В

ислухай нас, Владичице, Мати Бога нашого, i не вiдкинь тих, що потребують небесної допомоги Твоєї: почуй стогiн наш, пiдкрiпи нас, грiшних, врозуми i навчи, Царице Небесна, i не вiдступи вiд нас, рабiв Божих і дітей Твоїх, Владичице, за нарiкання наше, але будь нам Матiр’ю й Заступницею, i передай нас милостивому покрову Сина Твого.

Влаштуй нашу долю, як Господь звелить, i приведи нас, грiшних, до тихого й мирного життя, щоб, оплакуючи грiхи нашi, ми возрадувалися з Тобою завжди, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв.

Амiнь.