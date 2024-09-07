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Рождество Пресвятой Богородицы 2024: главные запреты и приметы дня

Церковный праздник 8 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 8 сентября - завтра православные украинцы празднуют Рождество Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы отмечает рождение Девы Марии в Назарете от праведных отцов Иоакима и Анны. Они долго молились о ребенке и обещали посвятить его служению Богу. Когда их просьба была исполнена, они назвали дочь Марией, как было велено ангелом.

Праздник был установлен в IV веке, когда княгиня Ольга построила храм в честь рождения Матери Божьей. Рождество Пресвятой Богородицы символизирует начало великой тайны боговоплощения и спасения человечества.

Это радостный день, ведь Бог даровал миру человека, ставшего объектом молитв многих верующих. Богородица прославляет Бога за Его мудрость и милосердие, даже через собственные страдания.

Непорочная, Рубенс (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Ругаться, ссориться и оскорблять других
  • Пить алкогольные напитки или есть мясо
  • Сметать крошки хлеба на пол
  • Носить грязную или порванную одежду
  • Садиться за стол с незнакомцами.

Также не рекомендуется купать детей, ведь по старым традициям это может быть опасным для их здоровья.

Кроме этого, церковь советует избегать тяжелого физического труда. Вместо этого, лучше провести день в молитвах к Деве Марии.

Народные приметы и традиции 8 сентября

  • Утром на траве иней - надвигается ненастье
  • На деревьях много паутины - к теплой погоде
  • Низко летят птицы - ожидайте похолодание
  • Закат или восход солнца красный - к дождю с ветром
  • На луке много шелухи - зима будет суровой.

На праздник Рождества Пресвятой Богородицы бездетные женщины, желающие иметь детей, молятся Деве Марии о помощи. В храмах проводят службы, а после них верующие должны подать милостыню нищим. Это важная часть праздника, показывающая милосердие и доброту.

У кого завтра день ангела

Завтра именины отмечают: Иван, Георгий, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день грамотности
  • День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине
  • День города Днепр
  • Международный день солидарности журналистов
  • Всемирный день физиотерапии
  • День извинений.

Узнайте больше о Рождестве Пресвятой Богородицы - сильные молитвы о детях, защите и исцелении.

Также читайте как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.

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