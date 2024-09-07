Різдво Пресвятої Богородиці 2024: головні заборони і прикмети дня

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Свято Різдва Пресвятої Богородиці відзначає народження Діви Марії в Назареті від праведних батьків Іоакима й Анни. Вони довго молилися про дитину і обіцяли посвятити її на служіння Богу. Коли їхнє прохання було виконано, вони назвали доньку Марією, як було велено ангелом.

Свято було встановлено в IV столітті, коли княгиня Ольга збудувала храм на честь народження Матері Божої. Різдво Пресвятої Богородиці символізує початок великої таємниці боговтілення і порятунку людства.

Це радісний день, адже Бог дарував світу людину, яка стала об'єктом молитов багатьох вірян. Богородиця прославляє Бога за Його мудрість і милосердя, навіть через власні страждання.

Непорочна, Рубенс (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Лаятися, сваритися та ображати інших

Пити алкогольні напої чи їсти м’ясо

Змітати крихти хліба на підлогу

Носити брудний чи порваний одяг

Сідати за стіл із незнайомцями.

Також не рекомендується купати дітей, адже, за старими традиціями, це може бути небезпечним для їх здоров'я.

Окрім цього, церква радить уникати важкої фізичної праці. Натомість краще провести день у молитвах до Діви Марії.

Народні прикмети і традиції 8 вересня

Зранку на траві іній - насувається негода

На деревах багато павутини - до теплої погоди

Низько летять птахи - очікуйте похолодання

Захід або схід сонця червоний - до дощу з вітром

На цибулі багато лушпиння - зима буде суворою.

На свято Різдва Пресвятої Богородиці бездітні жінки, які хочуть мати дітей, моляться до Діви Марії про допомогу. У храмах проводять служби, а після них віряни повинні подати милостиню жебракам. Це важлива частина свята, яка показує милосердя і доброту.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Іван, Георгій, Марія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: