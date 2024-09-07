Рождество Пресвятой Богородицы 2024: главные запреты и приметы дня

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы отмечает рождение Девы Марии в Назарете от праведных отцов Иоакима и Анны. Они долго молились о ребенке и обещали посвятить его служению Богу. Когда их просьба была исполнена, они назвали дочь Марией, как было велено ангелом.

Праздник был установлен в IV веке, когда княгиня Ольга построила храм в честь рождения Матери Божьей. Рождество Пресвятой Богородицы символизирует начало великой тайны боговоплощения и спасения человечества.

Это радостный день, ведь Бог даровал миру человека, ставшего объектом молитв многих верующих. Богородица прославляет Бога за Его мудрость и милосердие, даже через собственные страдания.

Непорочная, Рубенс (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ругаться, ссориться и оскорблять других

Пить алкогольные напитки или есть мясо

Сметать крошки хлеба на пол

Носить грязную или порванную одежду

Садиться за стол с незнакомцами.

Также не рекомендуется купать детей, ведь по старым традициям это может быть опасным для их здоровья.

Кроме этого, церковь советует избегать тяжелого физического труда. Вместо этого, лучше провести день в молитвах к Деве Марии.

Народные приметы и традиции 8 сентября

Утром на траве иней - надвигается ненастье

На деревьях много паутины - к теплой погоде

Низко летят птицы - ожидайте похолодание

Закат или восход солнца красный - к дождю с ветром

На луке много шелухи - зима будет суровой.

На праздник Рождества Пресвятой Богородицы бездетные женщины, желающие иметь детей, молятся Деве Марии о помощи. В храмах проводят службы, а после них верующие должны подать милостыню нищим. Это важная часть праздника, показывающая милосердие и доброту.

У кого завтра день ангела

Завтра именины отмечают: Иван, Георгий, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: