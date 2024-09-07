Рождество Пресвятой Богородицы 2024: главные запреты и приметы дня
Праздник 8 сентября - завтра православные украинцы празднуют Рождество Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы отмечает рождение Девы Марии в Назарете от праведных отцов Иоакима и Анны. Они долго молились о ребенке и обещали посвятить его служению Богу. Когда их просьба была исполнена, они назвали дочь Марией, как было велено ангелом.
Праздник был установлен в IV веке, когда княгиня Ольга построила храм в честь рождения Матери Божьей. Рождество Пресвятой Богородицы символизирует начало великой тайны боговоплощения и спасения человечества.
Это радостный день, ведь Бог даровал миру человека, ставшего объектом молитв многих верующих. Богородица прославляет Бога за Его мудрость и милосердие, даже через собственные страдания.
Непорочная, Рубенс (изображение: Википедия)
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Ругаться, ссориться и оскорблять других
- Пить алкогольные напитки или есть мясо
- Сметать крошки хлеба на пол
- Носить грязную или порванную одежду
- Садиться за стол с незнакомцами.
Также не рекомендуется купать детей, ведь по старым традициям это может быть опасным для их здоровья.
Кроме этого, церковь советует избегать тяжелого физического труда. Вместо этого, лучше провести день в молитвах к Деве Марии.
Народные приметы и традиции 8 сентября
- Утром на траве иней - надвигается ненастье
- На деревьях много паутины - к теплой погоде
- Низко летят птицы - ожидайте похолодание
- Закат или восход солнца красный - к дождю с ветром
- На луке много шелухи - зима будет суровой.
На праздник Рождества Пресвятой Богородицы бездетные женщины, желающие иметь детей, молятся Деве Марии о помощи. В храмах проводят службы, а после них верующие должны подать милостыню нищим. Это важная часть праздника, показывающая милосердие и доброту.
У кого завтра день ангела
Завтра именины отмечают: Иван, Георгий, Мария.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день грамотности
- День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине
- День города Днепр
- Международный день солидарности журналистов
- Всемирный день физиотерапии
- День извинений.
Узнайте больше о Рождестве Пресвятой Богородицы - сильные молитвы о детях, защите и исцелении.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.