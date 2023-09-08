Різдво Пресвятої Богородиці 2023: що не можна робити, прикмети, найсильніша молитва

Історія та суть свята

Різдво Богородиці - одне з дванадцяти найважливіших церковних свят, присвячених народженню Матері Ісуса Христа. Історія цього свята має глибоке коріння в релігійних текстах. Ще задовго до народження Діви Марії, ця подія була передбачена пророками і відзначена у Писаннях.

Мати Ісуса народилася в сім'ї Йоакима та Анни, які були літньою та бездітною парою. Вони довгий час молилися Богові за потомство. Якось Іоаким вирушив у пустелю, щоб помолитися за дар народження дитини. Там його зустрів Ангел, який відкрив йому, що його дружина Анна стане матір'ю благословенної дочки. Подружжя з радістю зустрілося біля Золотих воріт Єрусалима, що відображено на іконі "Зачаття праведної Анною Діви Марії". Вони обіцяли присвятити свою дочку Господу.

Коли Марії виповнилося три роки, її привели до Єрусалимського храму.

Цього дня треба відвідати храм та послухати службу, поставити свічку та помолитися. Якщо такої можливості немає, слід помолитися Богородиці вдома.

До неї звертаються з різними проханнями: моляться наставити на шлях істинний, подарувати мир і згоду сім'ї. Бездітні пари просять дітей.

На Різдво Пресвятої Богородиці поважають матерів і намагаються всіляко їм допомогти цього дня.

У свято Різдва Богородиці слід подати щедру милостиню або допомогти нужденним. Вважається, що добро, зроблене цього дня, обов'язково повернеться, а в будинку буде благополуччя та дитячий сміх.

Що не можна робити у цей день

У давнину на свято заборонялося займатися важкою домашньою роботою, тобто мити підлогу, прибирати в будинку, спалювати сміття у дворі.

У свято не можна шити, в'язати, вишивати. Вважалося, що цього дня не можна різати хліб.

На свято не слід лаятись, лихословити, конфліктувати. Важливо зустріти цей день із чистими помислами.

Прикмети 8 вересня

На свято туман, отже, йтимуть рясні дощі.

Якщо туман розвіється несподівано швидко, погода мінлива.

Якщо сьогодні йтиме дощ, то буде холодна зима.

На свято світить яскраве сонце, не чекайте багато снігу взимку.

Найсильніша молитва на свято

Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.

Під Твою Милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена.

Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші.