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Рождество Пресвятой Богородицы 2023: что нельзя делать, приметы, самая сильная молитва

Рождество Пресвятой Богородицы 2023 (wikipedia.org)
Автор: Styler

После того, как Украина перешла на новый церковный календарь, Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 8 сентября.

О том, что можно и нельзя делать в праздник и приметы дня, читайте ниже в материале.

История и суть праздника

Рождество Богородицы - один из двенадцати важнейших церковных праздников, посвященных рождению Матери Иисуса Христа. История этого праздника имеет глубокие корни в религиозных текстах. Еще задолго до рождения Девы Марии, это событие было предсказано пророками и отмечено в Священных Писаниях.

Мать Иисуса родилась в семье Иоакима и Анны, которые были пожилой и бездетной парой. Они долгое время молились Богу о потомстве. Однажды Иоаким отправился в пустыню, чтобы помолиться о даре рождения ребенка. Там его встретил Ангел, который открыл ему, что его жена Анна станет матерью благословенной дочери. Супруги с радостью встретились у Золотых ворот Иерусалима, что запечатлено на иконе "Зачатие праведной Анной Девы Марии". Они обещали посвятить свою дочь Господу.

Когда Марии исполнилось три года, ее привели в Иерусалимский храм.

В этот день нужно посетить храм и послушать службу, поставить свечу и помолиться. Если такой возможности нет, то следует помолиться Богородице дома.

К ней обращаются с самыми разными просьбами: молятся наставить на путь истинный, подарить мир и согласие семьи. Бездетные пары просят о детях.

В Рождество Пресвятой Богородицы уважают матерей и стараются всячески им помочь в этот день.

В праздник Рождества Богородицы следует подать щедрое подаяние или помочь нуждающимся. Считается, что добро, сделанное в этот день, обязательно вернется, а в доме будет благополучие и детский смех.

Что нельзя делать в этот день

В давние времена на праздник запрещалось заниматься тяжелой домашней работой, то есть мыть пол, убирать в доме, сжигать мусор во дворе.

В праздник нельзя шить, вязать, вышивать. Считалось, что в этот день нельзя резать хлеб.

На праздник не следует ругаться, злословить, конфликтовать. Важно встретить этот день с чистыми помыслами.

Приметы 8 сентября

  • На праздник туман, значит будут идти обильные дожди.
  • Если туман развеется неожиданно быстро, погода будет изменчивой.
  • Если сегодня идет дождь, то будет холодная зима.
  • На праздник светит яркое солнце, не ждите много снега зимой.

Самая сильная молитва на праздник 

Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спаса душ наших. Аминь.

Под Твою милость прибегаем, Богородица Дева, молитвами нашими в скорбях не презри, но от бед избавь нас, Единая Чистая и Благословенная.

Преславная Приснодива Богородица, прими молитвы наши и донеси их Сыну Твоему и Богу нашему, чтобы спас ради Тебя души наши.

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

А также делились церковным календарем на 2024 год.

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