Рождество Пресвятой Богородицы 2023: что нельзя делать, приметы, самая сильная молитва

История и суть праздника

Рождество Богородицы - один из двенадцати важнейших церковных праздников, посвященных рождению Матери Иисуса Христа. История этого праздника имеет глубокие корни в религиозных текстах. Еще задолго до рождения Девы Марии, это событие было предсказано пророками и отмечено в Священных Писаниях.

Мать Иисуса родилась в семье Иоакима и Анны, которые были пожилой и бездетной парой. Они долгое время молились Богу о потомстве. Однажды Иоаким отправился в пустыню, чтобы помолиться о даре рождения ребенка. Там его встретил Ангел, который открыл ему, что его жена Анна станет матерью благословенной дочери. Супруги с радостью встретились у Золотых ворот Иерусалима, что запечатлено на иконе "Зачатие праведной Анной Девы Марии". Они обещали посвятить свою дочь Господу.

Когда Марии исполнилось три года, ее привели в Иерусалимский храм.

В этот день нужно посетить храм и послушать службу, поставить свечу и помолиться. Если такой возможности нет, то следует помолиться Богородице дома.

К ней обращаются с самыми разными просьбами: молятся наставить на путь истинный, подарить мир и согласие семьи. Бездетные пары просят о детях.

В Рождество Пресвятой Богородицы уважают матерей и стараются всячески им помочь в этот день.

В праздник Рождества Богородицы следует подать щедрое подаяние или помочь нуждающимся. Считается, что добро, сделанное в этот день, обязательно вернется, а в доме будет благополучие и детский смех.

Что нельзя делать в этот день

В давние времена на праздник запрещалось заниматься тяжелой домашней работой, то есть мыть пол, убирать в доме, сжигать мусор во дворе.

В праздник нельзя шить, вязать, вышивать. Считалось, что в этот день нельзя резать хлеб.

На праздник не следует ругаться, злословить, конфликтовать. Важно встретить этот день с чистыми помыслами.

Приметы 8 сентября

На праздник туман, значит будут идти обильные дожди.

Если туман развеется неожиданно быстро, погода будет изменчивой.

Если сегодня идет дождь, то будет холодная зима.

На праздник светит яркое солнце, не ждите много снега зимой.

Самая сильная молитва на праздник

Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спаса душ наших. Аминь.

Под Твою милость прибегаем, Богородица Дева, молитвами нашими в скорбях не презри, но от бед избавь нас, Единая Чистая и Благословенная.

Преславная Приснодива Богородица, прими молитвы наши и донеси их Сыну Твоему и Богу нашему, чтобы спас ради Тебя души наши.