Рождество Пресвятой Богородицы 2023: что нельзя делать, приметы, самая сильная молитва

После того, как Украина перешла на новый церковный календарь, Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 8 сентября.
О том, что можно и нельзя делать в праздник и приметы дня, читайте ниже в материале.
Рождество Богородицы - один из двенадцати важнейших церковных праздников, посвященных рождению Матери Иисуса Христа. История этого праздника имеет глубокие корни в религиозных текстах. Еще задолго до рождения Девы Марии, это событие было предсказано пророками и отмечено в Священных Писаниях.
Мать Иисуса родилась в семье Иоакима и Анны, которые были пожилой и бездетной парой. Они долгое время молились Богу о потомстве. Однажды Иоаким отправился в пустыню, чтобы помолиться о даре рождения ребенка. Там его встретил Ангел, который открыл ему, что его жена Анна станет матерью благословенной дочери. Супруги с радостью встретились у Золотых ворот Иерусалима, что запечатлено на иконе "Зачатие праведной Анной Девы Марии". Они обещали посвятить свою дочь Господу.
Когда Марии исполнилось три года, ее привели в Иерусалимский храм.
В этот день нужно посетить храм и послушать службу, поставить свечу и помолиться. Если такой возможности нет, то следует помолиться Богородице дома.
К ней обращаются с самыми разными просьбами: молятся наставить на путь истинный, подарить мир и согласие семьи. Бездетные пары просят о детях.
В Рождество Пресвятой Богородицы уважают матерей и стараются всячески им помочь в этот день.
В праздник Рождества Богородицы следует подать щедрое подаяние или помочь нуждающимся. Считается, что добро, сделанное в этот день, обязательно вернется, а в доме будет благополучие и детский смех.
В давние времена на праздник запрещалось заниматься тяжелой домашней работой, то есть мыть пол, убирать в доме, сжигать мусор во дворе.
В праздник нельзя шить, вязать, вышивать. Считалось, что в этот день нельзя резать хлеб.
На праздник не следует ругаться, злословить, конфликтовать. Важно встретить этот день с чистыми помыслами.
Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спаса душ наших. Аминь.
Под Твою милость прибегаем, Богородица Дева, молитвами нашими в скорбях не презри, но от бед избавь нас, Единая Чистая и Благословенная.
Преславная Приснодива Богородица, прими молитвы наши и донеси их Сыну Твоему и Богу нашему, чтобы спас ради Тебя души наши.
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