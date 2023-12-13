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Смачні пончики з вишнями на Різдво: простий покроковий рецепт

Середа 13 грудня 2023 08:01
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Смачні пончики з вишнями на Різдво: простий покроковий рецепт Як приготувати смачні пампухи на новорічні свята (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Різдвяні пампухи є не тільки символом смачної їжі, але й важливою частиною традицій під час новорічних свят. Для їхньої начинки можна взяти не тільки консервовані вишні, а й інші ягоди на будь-який смак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Кулінарочка".

Список інгредієнтів

Для опари заздалегідь підготуйте такі інгредієнти:

  • молоко - 250 мл
  • цукор - 1 ч.л
  • дріжджі сухі - 7 г
  • борошно - 4 ст.л

Щоб замішати тісто, необхідні:

  • яйця курячі - 1 шт.
  • цукор ванільний - 10 г
  • борошно - 450 г
  • цукор - 60 г
  • олія - 40 мл
  • сіль - 5 г

Для начинки знадобляться такі продукти:

  • консервована вишня - 400 г
  • цукор - 5 ст.л

Легкий спосіб приготування

До теплого молока потрібно додати цукор, сухі дріжджі та перемішати. Далі додайте борошно та знову перемішати. Опара має бути як густа сметана. Накрийте плівкою та залишіть на 30 хвилин у теплому місці.

Яйце збийте з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Влийте олію та перемішайте. Опару додайте до яйця та перемішайте вінчиком.

Висипайте борошно для тіста в декілька етапів. Тісто покладіть у миску, змащену олією, накрийте плівкою та залишіть на 1,5-2 години.

Розкачайте в пласт тісто завтовшки до 1 сантиметра. Виріжте кружальця склянкою та викладіть начинку, посипану цукром. Скріпіть пампухи та округліть.

Смажити потрібно в добре розігрітій олії 7-10 хвилин. Готові пампухи прикрасьте пудрою.

Смачні пончики з вишнями на Різдво: простий покроковий рецептСмачні пончики з вишнями на Різдво: простий покроковий рецептСмачні пончики з вишнями на Різдво: простий покроковий рецептСмачні пончики з вишнями на Різдво: простий покроковий рецептСмачні пончики з вишнями на Різдво: простий покроковий рецептСмачні пончики з вишнями на Різдво: простий покроковий рецептСмачні пончики з вишнями на Різдво: простий покроковий рецептСмачні пончики з вишнями на Різдво: простий покроковий рецептСмачні пончики з вишнями на Різдво: простий покроковий рецептЯк приготувати смачні пампухи (скриншот)

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