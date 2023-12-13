Вкусные пончики с вишнями на Рождество: простой пошаговый рецепт
Рождественские пончики являются не только символом вкусной еды, но и важной частью традиций во время новогодних праздников. Для их начинки можно взять не только консервированные вишни, но и другие ягоды на любой вкус.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Кулінарочка".
Список ингредиентов
Для опары заранее подготовьте следующие ингредиенты:
- молоко - 250 мл
- сахар - 1 ч.л
- дрожжи сухие - 7 г
- мука - 4 ст.л
Чтобы замешать тесто, необходимо:
- яйца куриные - 1 шт.
- сахар ванильный - 10 г
- мука - 450 г
- сахар - 60 г
- масло - 40 мл
- соль - 5 г
Для начинки понадобятся следующие продукты:
- консервированная вишня - 400 г
- сахар - 5 ст.л
Легкий способ приготовления
К теплому молоку следует добавить сахар, сухие дрожжи и перемешать. Затем добавьте муку и снова перемешать. Опара должна быть как густая сметана. Накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут.
Яйцо взбейте с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Влейте масло и перемешайте. Опару добавьте к яйцу и перемешайте венчиком.
Высыпайте муку для теста в несколько этапов. Тесто положите в миску, смазанную растительным маслом, накройте пленкой и оставьте на 1,5-2 часа.
Раскатайте в пласт тесто толщиной до 1 сантиметра. Вырежьте кружки стаканом и выложите начинку, посыпанную сахаром. Скрепите пончики и округлите.
Жарить нужно в хорошо разогретом масле 7-10 минут. Готовые пончики украсьте пудрой.
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