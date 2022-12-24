Різдво Христове 25 грудня: що суворо заборонено робити, щоб не було біди

25 грудня Україна разом з багатьма країнами світу відсвяткує Різдво Христове за григоріанським календарем. Це одне з найважливіших церковних і народних свят, яке має багато традицій і звісно ж заборон.
Що можна і не можна робити - читайте в матеріалі Styler нижче.
У Різдвяний Святвечір 24 грудня проводять богослужіння, від заходу сонця і аж до світанку. Віряни в цей день дотримуються суворого різдвяного посту. Традиційно за ніч служать три літургії.
Різдво святкують як народження Слова від Бога Отця (вночі), народження Бога-Сина від Діви (на зорі) та народження Бога у у віруючій душі (вдень).
У минулому Різдво, як і Великдень, святкували протягом сорока днів, аж до Стрітення (15 лютого).
Увечері 24 грудня родині варто зібратися за святковим столом, аби скуштувати різдвяні страви та гарно провести час разом. Зазначимо, що за канонами, ця вечеря має бути пісною, адже Святвечір - останній день різдвяного посту (Адвенту).
Зазначимо, що синод Православної церкви України (ПЦУ) цьогоріч дозволив проводити богослужіння на честь Різдва Христового 25 грудня.
Також 25 грудня церква вшановує пам'ять священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського.
Раніше ми писали, чи можна відзначати Різдво двічі - 25 грудня та 7 січня.
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