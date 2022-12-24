Рождество Христово 25 декабря: что строго запрещено делать, чтобы не было беды

25 декабря Украина вместе со многими странами мира отпразднует Рождество по григорианскому календарю. Это один из важнейших церковных и народных праздников, который имеет много традиций и, конечно же, запретов.
Что можно и нельзя делать – читайте в материале Styler ниже.
В Рождественский сочельник 24 декабря проводят богослужения, от заката и до рассвета. Верующие в этот день соблюдают строгий рождественский пост. Традиционно за ночь служат три литургии.
Рождество празднуют как рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем).
В прошлом Рождество, как и Пасха, праздновали в течение сорока дней, вплоть до Сретения (15 февраля).
Вечером 24 декабря семье стоит собраться за праздничным столом, чтобы отведать рождественские блюда и провести время вместе. Отметим, что по канонам этот ужин должен быть постным, ведь Святвечер - последний день рождественского поста (Адвента).
Отметим, что синод Православной церкви Украины (ВЦУ) разрешил проводить богослужения в честь Рождества Христова 25 декабря.
Также 25 декабря церковь чтит память священномученика Александра, епископа Иерусалимского.
Ранее мы писали, можно ли отмечать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января.
Также читайте, что говорят религиоведы о праздновании Рождества.