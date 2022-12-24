Рождество Христово 25 декабря: что строго запрещено делать, чтобы не было беды

Что нельзя делать на Рождество

25 декабря нельзя ругаться, выяснять отношения и ссориться. Особенно – делать это за праздничным столом.

Нельзя 25 декабря есть до самого ужина.

После Святвечера (24 декабря) нельзя убирать блюда со стола до наступления самого Рождества.

Нельзя одевать старую одежду, а тем более садиться за стол в поношенной, грязной одежде. Такой же запрет касается и одежды черного цвета.

Нельзя 25 декабря работать, убирать, стирать, и тем более – выносить мусор из дома.

Само собой не стоит заниматься рукоделием – шитьем, вышиванием, вязанием.

Нельзя стричься и бриться в этот день.

Во время подготовки к празднику нельзя жадничать и сильно экономить.

Не стоит отказывать нуждающимся в помощи.

Конечно же нельзя гадать.

А также не стоит проводить этот светлый праздник в одиночестве.

Важные традиции Рождества

В Рождественский сочельник 24 декабря проводят богослужения, от заката и до рассвета. Верующие в этот день соблюдают строгий рождественский пост. Традиционно за ночь служат три литургии.

Рождество празднуют как рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем).

В прошлом Рождество, как и Пасха, праздновали в течение сорока дней, вплоть до Сретения (15 февраля).

Вечером 24 декабря семье стоит собраться за праздничным столом, чтобы отведать рождественские блюда и провести время вместе. Отметим, что по канонам этот ужин должен быть постным, ведь Святвечер - последний день рождественского поста (Адвента).

Отметим, что синод Православной церкви Украины (ВЦУ) разрешил проводить богослужения в честь Рождества Христова 25 декабря.

Также 25 декабря церковь чтит память священномученика Александра, епископа Иерусалимского.