Різдво Христове 2023: що категорично не можна робити цього дня, прикмети

Різдво Христове – друге за значимістю після Великодня свято у православній церкві. Встановлено на згадку про народження Ісуса Христа Дівою Марією. Українцям дозволено святкувати його 25 грудня та 7 січня.

Що не можна робити в день Різдва, прикмети свята – читайте у матеріалі Styler.

Традиції свята

У день свята закінчується строгий Різдвяний піст, віруючі можуть скуштувати м'ясо, рибу та інші непісні продукти.

Святкуванню за традицією передує всенічне бдіння у всіх великих храмах: там відбуваються урочисті богослужіння, горять свічки, співають церковні хори.

На згадку про дари, які волхви принесли новонародженому Ісусу, люди дарують один одному подарунки. Здавна на це свято було заведено робити добро і думати лише про хороше. Віруючі цього дня обов'язково мають відвідати церкву.

Після служби зазвичай відбувається освячення кошиків з їжею, також можна набрати священну воду. На вершині ялинки зазвичай встановлюють Вифлеємську зірку.

Різдво 7 січня (фото: pixabay.com)

Прикмети на Різдво

Якщо ввечері на Святвечір у будинку запалені свічки, всі його мешканці довгі роки будуть здорові.

Ранковий сніг на Різдво - провісник удачі, багатства та високого врожаю.

Ясно небо – до поповнення стада.

Завірюха — ознака багатого врожаю пшениці та меду.

Сонячна погода 7 січня віщує багатий грибний та ягідний сезон у лісі.

Що не можна робити на Різдво Христове: