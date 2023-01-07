Рождество Христово 2023: что категорически нельзя делать в этот день, приметы
Рождество Христово – второй по значимости после Пасхи праздник в православной церкви. Установлен в память о рождении Иисуса Христа Девой Марией. Украинцам разрешено праздновать его 25 декабря, а также 7 января.
Что нельзя делать в день Рождества, приметы праздника - читайте в материале Styler.
Традиции праздника
В день праздника заканчивается строгий Рождественский пост, верующие могут отведать, мясо, рыбу, и другие непостные продукты.
Празднованию по традиции предшествует всенощное бдение во всех крупных храмах: там проходят торжественные богослужения, горят свечи, поют церковные хоры.
В память о дарах, которые волхвы принесли новорожденному Иисусу, люди дарят друг другу подарки. Издавна на этот праздник было принято совершать добро и думать только о хорошем. Верующие в этот день обязательно должны посетить церковь.
После службы обычно идет освящение корзинок с едой, также можно набрать священной воды. На вершине елки обычно устанавливают Вифлеемскую звезду.
Рождество 7 января (фото: pixabay.com)
Приметы на Рождество
- Если вечером в Сочельник в доме зажжены свечи, все его жители долгие годы будут здоровы.
- Утренний снег в Рождество — предвестник удачи, богатства и высокого урожая.
- Ясное небо — к пополнению стада.
- Метель — признак богатого урожая пшеницы и мёда.
- Солнечная погода 7 января предвещает богатый грибной и ягодный сезон в лесу.
Что нельзя делать в Рождество Христово:
- гадать молодым девушкам нельзя;
- ссориться и сквернословить - запрещено, нельзя очернять других;
- заниматься хозяйственными делами;
- стричься или красить волосы;
- предаваться любовным утехам;
- ходить на охоту.
Ранее мы писали, какие церковные праздники мы отметим в январе 2023 года.
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