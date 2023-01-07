ua ru
Сб, 07 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рождество Христово 2023: что категорически нельзя делать в этот день, приметы

Новина українською →
Суббота 07 января 2023 06:01
Рождество Христово 2023: что категорически нельзя делать в этот день, приметы Рождество празднуется некоторыми украинцами 7 января (Getty Images)
Автор: Styler

Рождество Христово – второй по значимости после Пасхи праздник в православной церкви. Установлен в память о рождении Иисуса Христа Девой Марией. Украинцам разрешено праздновать его 25 декабря, а также 7 января.

Что нельзя делать в день Рождества, приметы праздника - читайте в материале Styler.

Традиции праздника

В день праздника заканчивается строгий Рождественский пост, верующие могут отведать, мясо, рыбу, и другие непостные продукты.

Празднованию по традиции предшествует всенощное бдение во всех крупных храмах: там проходят торжественные богослужения, горят свечи, поют церковные хоры.

В память о дарах, которые волхвы принесли новорожденному Иисусу, люди дарят друг другу подарки. Издавна на этот праздник было принято совершать добро и думать только о хорошем. Верующие в этот день обязательно должны посетить церковь.

После службы обычно идет освящение корзинок с едой, также можно набрать священной воды. На вершине елки обычно устанавливают Вифлеемскую звезду.

Рождество Христово 2023: что категорически нельзя делать в этот день, приметы

Рождество 7 января (фото: pixabay.com)

Приметы на Рождество

  • Если вечером в Сочельник в доме зажжены свечи, все его жители долгие годы будут здоровы.
  • Утренний снег в Рождество — предвестник удачи, богатства и высокого урожая.
  • Ясное небо — к пополнению стада.
  • Метель — признак богатого урожая пшеницы и мёда.
  • Солнечная погода 7 января предвещает богатый грибной и ягодный сезон в лесу.

Что нельзя делать в Рождество Христово:

  • гадать молодым девушкам нельзя;
  • ссориться и сквернословить - запрещено, нельзя очернять других;
  • заниматься хозяйственными делами;
  • стричься или красить волосы;
  • предаваться любовным утехам;
  • ходить на охоту.

Ранее мы писали, какие церковные праздники мы отметим в январе 2023 года.

Читайте также, как убрать елку так, чтобы не засыпать все иголками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рождество свято